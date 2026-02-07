Sachsen hustet sich in die Ferien: Dauerfrost treibt Influenzawelle an

Leipzig - Sachsen schnieft, hustet und fiebert! Ausgerechnet zu Ferienbeginn schwappt eine Influenza-Welle durch den Freistaat, füllt die Arztpraxen, leert Büros und Werkhallen. Die Frostperiode ist nicht ganz unschuldig an der Situation.

2033 infektbedingte Arztbesuche je 100.000 Einwohner führt das RKI in seiner aktuellen Statistik auf - es scheint, als würde halb Sachsen derzeit verschnupft im Bett liegen. © picture alliance / Maurizio Gambarini/dpa

Das Wartezimmer von Dr. Torben Ostendorf (49) ist in diesen Tagen gut gefüllt. "Seit Jahresbeginn haben wir eine konstant hohe Zahl an Atemwegserkrankungen, das ist aber normal in dieser Jahreszeit", sagt der in Leipzig praktizierende Chef des Sächsischen Hausärzteverbandes.

Vor allem die Grippe dominiere das Geschehen. "Es sind aber zumeist milde Verläufe", so Ostendorf.

Die Wahrnehmung des Hausarztes findet sich auch im Wochenbericht der sächsischen Landesuntersuchungsanstalt (LUA) wieder.

Die Aktivität akuter respiratorischer Erkrankungen (Atemwege) in der Bevölkerung sei in der 5. Kalenderwoche weiter gestiegen, befinde sich auf einem hohen Niveau und beruhe vor allem auf der Zirkulation von Influenzaviren, heißt es im gestern veröffentlichten Influenza-Sentinel.

Und weiter: "Mittlerweile sind alle Altersgruppen betroffen, wobei anteilig vor allem bei Kleinkindern und Grundschülern Infektionen diagnostiziert werden, aber auch viele ältere Erwachsene erkranken."

Seit Beginn der Grippe-Saison (40. KW) seien im Freistaat bislang 95 Influenza-Todesfälle nachgewiesen worden, so die LUA. Die 45 Frauen und 50 Männer waren im Alter zwischen 58 und 100 Jahren.

Corona spielt beim hiesigen Infektionsgeschehen dem Bericht zufolge kaum noch eine Rolle. Dafür gibt es einen deutlichen Anstieg bei RSV-Infektionen (Atemwegsvirus, das unter anderem akute Bronchitis auslöst).