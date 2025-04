18-jährige Melia aus Sachsen schon jetzt besser als ihre Mitstudenten

Chemnitz - Während ihre Mitschüler noch mit Brüchen und Geometrie kämpften, war Melia Haase (18) längst in ganz anderen Sphären unterwegs. "Joa, das war manchmal langweilig", sagt sie über den Matheunterricht in der Schule. Verständlich - denn sie löste da schon Uni-Aufgaben als Frühstudentin an der TU Chemnitz .

Ursprünglich kommt sie aus der Nähe von Zschopau. Jetzt wohnt Melia in Chemnitz. © Uwe Meinhold

Obwohl ihre Eltern selbst keine Mathe-Freaks sind, erkannten sie früh ihr Talent. "Sie haben vom Frühstudium erfahren und meinten: 'Wär das nicht was für dich?'"

War es! Nach der Schule fuhr Melia zur Uni und verpasste dafür eine Doppelstunde Mathe. "Aber die Schule meinte: 'Passt schon, du kannst das eh alles.'" Und wie: Ihre Prüfung in "Analysis I" war die beste, die je an der TU Chemnitz geschrieben wurde.

Trotz Zahlenliebe hat Melia auch andere Hobbys. "Ich wandere und fahre gern Ski. Lesen und Klavier gehören auch dazu." In Zukunft möchte sie ihr Wissen weitergeben. "Zur Bundesrunde möchte ich als Korrektorin dabei sein. Bei der Mitteleuropäischen Mathematik-Olympiade in Chemnitz werde ich als Guide mithelfen."

Und was kommt danach? Am liebsten würde sie an der Uni bleiben. Dann zukünftig in der Forschung ...