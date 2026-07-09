30. Saison für Filme im alten Steinbruch und TAG24-Sommerkino in Chemnitz
Oelsnitz/E. - "Es war Liebe auf den ersten Blick." Was klingt wie ein Filmtitel, ist die Erinnerung von Kinobetreiber Sven Kruppa (54), der sich Mitte der 1990er-Jahre den alten Steinbruch in Neuwürschnitz anschaute, weil sich der Bürgermeister eine Wiederbelebung des Sommerkinos wünschte.
Inzwischen startet das Filmtheater unterm Sternenhimmel in seine 30. Saison.
Das Publikum pilgert mit Sitzkissen und Decken zur Kino-Waldbühne, nimmt auf Bänken oder auf der Wiese Platz. Der Eintritt kostet 8 Euro, frisches Popcorn gib's für 3 Euro, eine Limo für 2,50 Euro.
Sven Kruppa und seine Frau Manuela (53) wählen die Filme mit Sorgfalt aus und sind stolz darauf, das "einzige von der Filmförderanstalt Karlsruhe anerkannte Open-Air-Kino im Erzgebirge" zu sein.
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Dank City-Bahn-Anbindung kommen auch Besucher aus Chemnitz
"Wir versuchen, Filme zu zeigen, die die Zuschauer inspirieren. Wenn sie den Heimweg mit dem Gefühl antreten, dass sie einen schönen Abend hatten, haben wir alles richtig gemacht", sagt Manuela Kruppa, die auch am Imbiss nebenbei ein offenes Ohr für die Filmwünsche des Publikums hat.
Dank City-Bahn-Anbindung kommen mittlerweile auch Besucher aus Chemnitz. "Wer das Rad mitnimmt, braucht von der Haltestelle keine zehn Minuten zu uns", so Kruppa.
Vom 24. Juli bis 5. September flimmert es wieder jeden Freitag und Samstag auf der 6 mal 16 Meter großen Leinwand. Im Programm sind unter anderen der Musikfilm über Superstar Michael Jackson, Eberhoferkrimis, "50 Jahre Roland Kaiser" und "Toy Story 5". Das komplette Programm gibt's unter: waldbuehne-nw.de
TAG24-Sommerkino am Miramar startet
Endlich Filme gucken unter freiem Himmel! Am Donnerstag startet das TAG24-Sommerkino neben dem Miramar.
Bis Sonntag erwarten Besucher spannende Filme, gute Stimmung und eine sommerliche Atmosphäre.
Das Event findet zum zweiten Mal auf dem Schloßberg statt. Auf einer 50 Quadratmeter großen Leinwand werden zwei Filme pro Tag gezeigt.
Auf dem Programm steht um 16 Uhr ein Familienfilm und um 19.30 Uhr ein Blockbuster oder Filmklassiker. Eintritt frei!
Titelfoto: Bildmontage: Sven Gleisberg, Ralph Kunz