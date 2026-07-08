Bald ist die Wolfsjagd möglich

Dresden - Sachsen passt die Vorgaben zum Herdenschutz vor Wolfsangriffen an. Das Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft reagiert damit auf Änderungen im Bundesjagdgesetz.

Der Abschuss von Wölfen wurde per Gesetz deutlich erleichtert. © dpa/Julian Stratenschulte

Die geänderten gesetzlichen Regelungen erlauben jetzt eine unmittelbare Jagd auf einen Wolf, wenn ein Nutztier nachweislich durch ihn geschädigt oder getötet wurde und er dazu Herdenschutzvorrichtungen überwunden hat.

Voraussetzung ist eine Begutachtung des Schadens durch die Fachstelle Wolf.