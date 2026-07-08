Bald ist die Wolfsjagd möglich
Von Jörg Schurig
Dresden - Sachsen passt die Vorgaben zum Herdenschutz vor Wolfsangriffen an. Das Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft reagiert damit auf Änderungen im Bundesjagdgesetz.
Die geänderten gesetzlichen Regelungen erlauben jetzt eine unmittelbare Jagd auf einen Wolf, wenn ein Nutztier nachweislich durch ihn geschädigt oder getötet wurde und er dazu Herdenschutzvorrichtungen überwunden hat.
Voraussetzung ist eine Begutachtung des Schadens durch die Fachstelle Wolf.
"Das stärkt den Schutz unserer Weidetiere und schafft Klarheit für Tierhalter, Jägerschaft und Behörden. Darüber hinaus treiben wir die notwendigen Änderungen im Landesrecht und den neuen Wolfsmanagementplan mit Nachdruck voran", betonte Umweltminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (55, CDU) am Mittwoch.
Titelfoto: dpa/Julian Stratenschulte