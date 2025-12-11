4.520
37-Jähriger sticht auf jungen Mann ein, dann wird er selbst attackiert
Von Charlotte Römer
Hoyerswerda - Erst hat ein 37-Jähriger auf einen 20-Jährigen eingestochen, dann wurde er selbst verprügelt.
Wie die Polizei mitteilte, veletzte der 37-Jährige am Mittwochabend in der Käthe-Niederkirchner-Straße in Hoyerswerda im Landkreis Bautzen den jungen Mann zunächst mit einem Messer.
Kurz darauf sollen ein 18-Jähriger und zwei 19-Jährige auf den Tatverdächtigen losgegangen sein. Sie schlugen und traten auf ihn ein, sodass er schwere Verletzungen erlitt.
Der 37-Jährige und der 20-Jährige kamen beide zur Behandlung in ein Krankenhaus.
Die Polizei ermittelt aufgrund der gefährlichen sowie der gemeinschaftlichen Körperverletzung gegen die Tatverdächtigen.
