37-Jähriger sticht auf jungen Mann ein, dann wird er selbst attackiert

Hoyerswerda - Erst hat ein 37-Jähriger auf einen 20-Jährigen eingestochen, dann wurde er selbst verprügelt.

Die Polizei ermittelt jetzt auch gegen zwei Jugendliche wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizei mitteilte, veletzte der 37-Jährige am Mittwochabend in der Käthe-Niederkirchner-Straße in Hoyerswerda im Landkreis Bautzen den jungen Mann zunächst mit einem Messer.

Kurz darauf sollen ein 18-Jähriger und zwei 19-Jährige auf den Tatverdächtigen losgegangen sein. Sie schlugen und traten auf ihn ein, sodass er schwere Verletzungen erlitt.

Der 37-Jährige und der 20-Jährige kamen beide zur Behandlung in ein Krankenhaus.