37-Jähriger sticht auf jungen Mann ein, dann wird er selbst attackiert

In Hoyerswerda eskaliert ein Streit, als ein Mann einen 20-Jährigen mit einem Messer verletzt - und kurz darauf selbst Opfer eines Angriffs wird.

Von Charlotte Römer

Hoyerswerda - Erst hat ein 37-Jähriger auf einen 20-Jährigen eingestochen, dann wurde er selbst verprügelt.

Die Polizei ermittelt jetzt auch gegen zwei Jugendliche wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung. (Symbolfoto)
Die Polizei ermittelt jetzt auch gegen zwei Jugendliche wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung. (Symbolfoto)  © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizei mitteilte, veletzte der 37-Jährige am Mittwochabend in der Käthe-Niederkirchner-Straße in Hoyerswerda im Landkreis Bautzen den jungen Mann zunächst mit einem Messer.

Kurz darauf sollen ein 18-Jähriger und zwei 19-Jährige auf den Tatverdächtigen losgegangen sein. Sie schlugen und traten auf ihn ein, sodass er schwere Verletzungen erlitt.

Der 37-Jährige und der 20-Jährige kamen beide zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt aufgrund der gefährlichen sowie der gemeinschaftlichen Körperverletzung gegen die Tatverdächtigen.

Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa

