40,3 Grad: Dieser Ort in Sachsen vermeldet einen Temperaturrekord
Von Marie-Hélèn Frech
Klitzschen - Mit 40,3 Grad in Klitzschen bei Torgau (Landkreis Nordsachsen) hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) die bisher höchste Temperatur in Sachsen gemessen.
Das teilte der DWD am Samstag auf Grundlage vorläufiger Daten mit, nachdem der bisherige Hitzerekord im Land zuvor bei 39,8 Grad am 20. August 2012 in Dresden-Hosterwitz gelegen hatte.
Das Messnetz des Deutschen Wetterdienstes umfasst rund 2.000 Stationen. Der neue Rekordwert war abzusehen: Seit Tagen schwitzen weite Teile Deutschlands in einer Hitzewelle mit Temperaturen bis an die 40 Grad.
Am Sonnabend wurden auch in Thüringen, Baden-Württemberg und Bayern Hitze-Rekorde aufgestellt.
Mit 41,5 Grad wurde im sachsen-anhaltinischen Möckern-Drewitz auch ein neuer Temperaturrekord für Deutschland aufgestellt.
Titelfoto: Sebastian Willnow/dpa