40,3 Grad: Dieser Ort in Sachsen vermeldet einen Temperaturrekord

Klitzschen - Mit 40,3 Grad in Klitzschen bei Torgau (Landkreis Nordsachsen) hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) die bisher höchste Temperatur in Sachsen gemessen.

Der Freistaat vermeldet Hitzerekord. 40,3 Grad wurden an einem Ort in Sachsen gemessen. © Sebastian Willnow/dpa

Das teilte der DWD am Samstag auf Grundlage vorläufiger Daten mit, nachdem der bisherige Hitzerekord im Land zuvor bei 39,8 Grad am 20. August 2012 in Dresden-Hosterwitz gelegen hatte.

Das Messnetz des Deutschen Wetterdienstes umfasst rund 2.000 Stationen. Der neue Rekordwert war abzusehen: Seit Tagen schwitzen weite Teile Deutschlands in einer Hitzewelle mit Temperaturen bis an die 40 Grad.

Am Sonnabend wurden auch in Thüringen, Baden-Württemberg und Bayern Hitze-Rekorde aufgestellt.