Schock-Tat in Sachsen: Männer steigen aus weißem BMW und verprügeln junge Frau

Eibau - Im Landkreis Görlitz wurde eine junge Frau (22) auf dem nächtlichen Heimweg böse zugerichtet. Die Polizei sucht nach Zeugen .

Die 22-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Die 22-Jährige hatte zuvor in der Nacht auf Samstag mit Freunden das Festzelt auf dem Festplatz des 32. Eibauer Bierzuges in Eibau (bei Kottmar) besucht. Am Eingang des Festgeländes geriet ihre Gruppe dabei in einen Streit mit zwei Männern.

Wie die Polizeidirektion Görlitz am Samstag mitteilte, lief die Frau nach diesem Streit allein nach Hause, als gegen 3.30 Uhr an der Hauptstraße plötzlich ein weißer BMW neben ihr anhielt.

Nach aktuellem Erkenntnisstand der Polizei stiegen daraufhin zwei Männer aus dem Wagen und verprügelten ihr Opfer, ehe sie mit ihrem Wagen in Richtung Zittau verschwanden. Die 22-Jährige blieb schwer verletzt zurück und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei den Angreifern um jene Männer handelt, die sich zuvor mit der Frau und ihren Freundinnen gezofft hatten. Nun hofft die Polizei auf Zeugenhinweise zu dem brutalen Übergriff.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: