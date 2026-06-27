Gebäude in Sachsen in Vollbrand: Drohnenstaffel kommt zum Einsatz
Bischofswerda - Feuerwehrkräfte rückten am Samstagabend zu einem Brand in Bischofswerda (Landkreis Bautzen) aus. Auch eine Drohnenstaffel kam zum Einsatz.
Wie ein Sprecher der Görlitzer Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, waren Rettungskräfte der Polizei und Feuerwehr gegen 17.30 Uhr in die Stolpener Straße alarmiert worden.
Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das leer stehende Gebäude bereits in Vollbrand. Die Kameraden begannen umgehend mit den Löscharbeiten.
Im Zuge dessen wurde die Drohnenstaffel der Bautzener Feuerwehr hinzugerufen, wie ein Feuerwehrsprecher erklärte. Mithilfe der Drohnen konnten weitere Glutnester ausfindig gemacht werden.
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Derzeit sind Feuerwehrleute noch immer vor Ort. Inwieweit die Flammen bereits eingedämmt werden konnten, ist unklar. Auch was den Brand verursacht hatte, konnte man noch nicht sagen. Infos über Verletzte gibt es nicht.
Titelfoto: Bildmontage: JKFOTOS