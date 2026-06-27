Gebäude in Sachsen in Vollbrand: Drohnenstaffel kommt zum Einsatz

Bischofswerda - Feuerwehrkräfte rückten am Samstagabend zu einem Brand in Bischofswerda (Landkreis Bautzen) aus. Auch eine Drohnenstaffel kam zum Einsatz.

In Bischofswerda ist ein leer stehendes Gebäude in Vollbrand geraten. © JKFOTOS

Wie ein Sprecher der Görlitzer Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, waren Rettungskräfte der Polizei und Feuerwehr gegen 17.30 Uhr in die Stolpener Straße alarmiert worden.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das leer stehende Gebäude bereits in Vollbrand. Die Kameraden begannen umgehend mit den Löscharbeiten.

Im Zuge dessen wurde die Drohnenstaffel der Bautzener Feuerwehr hinzugerufen, wie ein Feuerwehrsprecher erklärte. Mithilfe der Drohnen konnten weitere Glutnester ausfindig gemacht werden.