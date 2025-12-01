6000 Knöllchen in vier Monaten: Diese Stadt in Sachsen mietet den Superblitzer für 2026

Zwickau - Der Zwickauer Superblitzer ist zurück auf den Straßen. Seit Montag steht der städtische Blitzeranhänger wieder bereit, um Tempo-Sündern das Leben schwer zu machen.

Der Zwickauer Superblitzer war in der Testzeit auch mehrfach Zielscheibe von Vandalismus - hier an der Bahnstraße. © Mike Müller

Laut Rathaus hat der unscheinbare Anhänger schon in seiner Testphase von April bis Juli fast 6000 Geschwindigkeitsüberschreitungen geblitzt - in nur vier Monaten.

Der "Enforcement Trailer" stand an verschiedenen Raser-Hotspots der Stadt: Schlossplatz, B93 am Ortseingang aus Richtung A4 und Wildenfelser Straße.

Das Ergebnis war für die Stadtverwaltung eindeutig: Zwickau hat ein massives Tempo-Problem. Viele Anwohner beschwerten sich seit Jahren über Raser.