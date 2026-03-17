ÖPNV-Einzeltickets zu teuer? Dresden und Leipzig überraschen im Ranking

Dresden - Dresden kommt einem bundesweiten ADAC-Preisvergleich zu den Städten mit den günstigsten Nahverkehrstarifen zufolge bei den Einzeltickets mit 3,40 Euro auf Rang vier. Leipzig folgt auf Platz 9. Dort kostet eine Fahrt 3,60 Euro.

Einzelfahrscheine sind bei den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) günstiger als in vielen anderen deutschen Großstädten. © Holm Helis

Am günstigsten fahren Kunden in Erfurt (2,90 Euro) und Magdeburg (3 Euro). Für das Ranking wurden 25 Großstädte im gesamten Bundesgebiet verglichen.

Bundesweit reicht die Preisspanne beim Einzelticket von 2,90 Euro (Erfurt) bis 4,20 Euro (Augsburg, München).

Beim Monatsticket liegen alle untersuchten Städte über dem Preis des Deutschlandtickets, das seit Jahresbeginn 63 Euro kostet.