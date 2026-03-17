ÖPNV-Einzeltickets zu teuer? Dresden und Leipzig überraschen im Ranking
Dresden - Dresden kommt einem bundesweiten ADAC-Preisvergleich zu den Städten mit den günstigsten Nahverkehrstarifen zufolge bei den Einzeltickets mit 3,40 Euro auf Rang vier. Leipzig folgt auf Platz 9. Dort kostet eine Fahrt 3,60 Euro.
Am günstigsten fahren Kunden in Erfurt (2,90 Euro) und Magdeburg (3 Euro). Für das Ranking wurden 25 Großstädte im gesamten Bundesgebiet verglichen.
Bundesweit reicht die Preisspanne beim Einzelticket von 2,90 Euro (Erfurt) bis 4,20 Euro (Augsburg, München).
Beim Monatsticket liegen alle untersuchten Städte über dem Preis des Deutschlandtickets, das seit Jahresbeginn 63 Euro kostet.
Allerdings enthalte das Monatsticket der Verkehrsbetriebe häufig zusätzliche Leistungen wie etwa die Übertragbarkeit auf andere Personen, teilte der ADAC mit.
Titelfoto: Holm Helis