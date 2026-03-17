Frau beauftragt Kanalreiniger: Als sie dann die Rechnung sieht, fällt sie aus allen Wolken

Neukirch - Eine Frau aus dem Landkreis Bautzen hatte über das Internet eine Firma für Kanalreinigung beauftragt. Was sie nicht ahnte: Es handelte sich um fiese Betrüger.

Falsche Kanalreiniger haben eine Frau aus Neukirch um 2000 Euro gebracht. (Symbolbild) © 123rf/ schan

Wie die Polizei mitteilte, war die Firma, dessen Nummer die Frau im Netz gefunden und kontaktiert hatte, gar nicht mehr existent.

Betrüger hatten sich den Kontakt offenbar zu eigen gemacht.

Dies wurde der Geschädigten allerdings erst später bewusst - nachdem die vermeintlichen Kanalreiniger nach getaner Arbeit plötzlich eine stattliche Bezahlung von ihr verlangt hatten. Ganze 4000 Euro sollte die Anwohnerin blechen.

Sie überwies zwar noch 2000 Euro als Anzahlung, wurde dann aber misstrauisch.

Leider war es zu diesem Zeitpunkt schon zu spät und sie konnte ihre Zahlung nicht mehr stoppen.