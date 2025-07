Obst im Überfluss! Hier ist richtig gut Kirschen essen

Meißen - Vergangenes Jahr gähnende Leere, dieses Jahr hängen die Bäume voll: Nach den gravierenden Spätfrostschäden an den Obstblüten 2024 kann sich der Meißner Obstgarten Geisler nun vor lauter Kirschen nicht retten.

Dieses Jahr scheint also gut Kirschen essen angesagt zu sein: "Manche unserer Sorten erreichen einen Durchmesser von 28 bis 30 Millimeter", erklärt Vize-Obstgartenchef Sebastian Müller (39) stolz.

"Im vergangenen Jahr hatten wir minus sieben Grad an der Blüte und keine einzige Kirsche", erinnert sich Chef Steffen Geisler (69). Für die Selbstpflückplantage des Obstgarten-Chefs der Super-GAU.

Thomas Junghännel fährt mit seinen Töchtern Annika (2) und Fabienne (5) seit drei Jahren zur Selbstpflück-Obstplantage von Steffen Geisler und möchte diese Familienausflüge nicht missen. © Norbert Neumann

Auch Familienvater Thomas Junghännel genießt die Zeit mit seinen Töchtern zwischen den Kirschbäumen, als dass er auf den Preis schaut: "Ob es teurer ist, weiß ich gar nicht. Das Erlebnis ist wichtiger. Und die Kinder sehen, wo es herkommt."

Wer genug von Kirschen hat, kann sich im Hofladen an bereits gepflückten Aprikosen (5 Euro/kg) erfreuen.

Doch die diesjährige Fülle an Kirschen sollte nicht einfach so an den Bäumen verkommen. Deshalb betont Obstplantagen-Chef Geisler: "Wir haben von allem reichlich. Es kann noch viel gepflückt werden!"

Wer nun also Lust auf Kirschenpflücken bekommen hat, muss schnell sein: Nur noch das kommende und darauffolgende Wochenende (Fr.-So., 7 bis 12 Uhr) kann man in den Genuss von 15 verschiedenen Süßkirsch- (5,50 Euro/kg) sowie acht verschiedenen Sauerkirschsorten (2,50 Euro/kg) kommen. Adresse: Batzdorfer Kirchweg, 01665 Klipphausen.

Körbchen nicht vergessen!