Ab heute Abend: Vollsperrung auf A4 Richtung Erfurt
Chemnitz - Die A4 muss ab Mittwochabend, 21 Uhr, zwischen dem Autobahnkreuz Chemnitz (nach der Überfahrt auf die A72 in Richtung Leipzig) und der Anschlussstelle Limbach-Oberfrohna in Fahrtrichtung Erfurt voll gesperrt werden.
Die Sperrung soll bis Donnerstag, 4.30 Uhr, dauern.
Grund dafür ist laut der Autobahn GmbH des Bundes die Errichtung einer neuen Verkehrszeichenbrücke.
Ebenfalls wird die Überfahrt von der A72 in Fahrtrichtung Hof auf die A4 in Richtung Erfurt voll gesperrt.
Die Umleitung führt über die Anschlussstelle Chemnitz-Röhrsdorf durch Limbach-Oberfrohna zur Anschlussstelle Limbach-Oberfrohna zurück auf die A4.
In der Gegenrichtung kommt es mehrfach zu Verkehrsstopps (maximal 15 Minuten) durch die Polizei.
Titelfoto: Bernd Wüstneck/dpa