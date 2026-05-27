Ab heute Abend: Vollsperrung auf A4 Richtung Erfurt

Chemnitz - Die A4 muss ab Mittwochabend, 21 Uhr, zwischen dem Autobahnkreuz Chemnitz (nach der Überfahrt auf die A72 in Richtung Leipzig ) und der Anschlussstelle Limbach-Oberfrohna in Fahrtrichtung Erfurt voll gesperrt werden.

Die A4 muss zwischen dem Autobahnkreuz Chemnitz und der Anschlussstelle Limbach-Oberfrohna Richtung Erfurt voll gesperrt werden. (Symbolbild) © Bernd Wüstneck/dpa

Die Sperrung soll bis Donnerstag, 4.30 Uhr, dauern.

Grund dafür ist laut der Autobahn GmbH des Bundes die Errichtung einer neuen Verkehrszeichenbrücke.

Ebenfalls wird die Überfahrt von der A72 in Fahrtrichtung Hof auf die A4 in Richtung Erfurt voll gesperrt.