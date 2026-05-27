Heidenau feiert Stadtfest mit DSDS-Star

Heidenau - Darauf freuen sich viele Heidenauer : Zum Stadtfest verwandelt sich die Innenstadt ab Freitag wieder in eine Feiermeile mit Musik, Familienprogramm und Fahrgeschäften. Gefeiert wird auf drei Bühnen: Ringstraße, Marktplatz und Ernst-Thälmann-Straße.

DSDS-Liebling Daniel Lopes (49) ist am Sonnabend zu Gast (21.20 Uhr, Hauptbühne am Marktplatz). © IMAGO/Future

Am Freitag um 19 Uhr startet an der Ringstraße ein Lampionumzug, ab 20 Uhr legen DJs für "Original Försters Bowleparty" auf. Ab 21.20 Uhr macht Popschlagersänger Tim Peters (35) auf dem Marktplatz Stimmung, 22 Uhr gibt's ein Feuerwerk, danach spielt der "80's Express" tanzbare Hits.

"Deutschland sucht den Superstar"-Liebling Danilo Lopes (49) kommt am Samstag ab 21.20 Uhr auf die Marktplatz-Bühne.

Ein Heimspiel gibt's hier am Sonntag: Die Heidenauer Schlagersängerin Nora Louisa (36) erobert ihre Fans ab 16.10 Uhr, ab 17.20 Uhr tritt Schlagersänger Daniel Sommer (34) auf.