Ab heute Streik in Sachsen: In diesen Landkreisen steht der Nahverkehr zum Teil still

Dresden - In weiten Teilen Sachsens hat in den frühen Morgenstunden ein dreitägiger Streik bei den regionalen Verkehrsunternehmen begonnen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten zahlreicher Betriebe dazu aufgerufen, bis zum frühen Samstagmorgen die Arbeit niederzulegen.

Bis Samstagmorgen steht der sächsische Nahverkehr weitgehend still. © Robert Michael/dpa

Betroffen sind nach Gewerkschaftsangaben die Landkreise Zwickau, Erzgebirge, Mittelsachsen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Meißen, Bautzen und Görlitz sowie die Städte Dresden und Chemnitz. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen im sächsischen Nahverkehr.

Ausgenommen sind die städtischen Verkehrsunternehmen sowie die Kreise Nordsachsen und das Vogtland.

Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten nach eigenen Angaben neben einem höheren Entgelt bessere Regelungen zur Arbeitszeit im Schichtdienst sowie mehr Möglichkeiten zum Freizeitausgleich.

Nach fünf ergebnislosen Verhandlungsrunden mit dem Arbeitgeberverband Nahverkehr (AVN) fehlt es aus Sicht des zuständigen Gewerkschaftssekretärs Sven Vogel weiter an einem substanziell verbesserten Angebot.

Die Arbeitgeber bewegten sich innerhalb eines starren finanziellen Rahmens und rechneten kleinere Zugeständnisse gegen andere Forderungen auf, kritisierte er.