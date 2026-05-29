Mehr Platz für Pendler: Größere Züge zwischen Leipzig und Halle sollen entlasten
Von Daniel Josling
Halle (Saale) - Pendlerinnen und Pendler auf mehreren S-Bahn-Strecken zwischen Halle, Leipzig und Zwickau sollen ab Mitte Juni schrittweise von neuen und größeren Zügen profitieren.
Die Länderbahn präsentierte am Freitag bei einer Premierenfahrt zwischen Halle und Markkleeberg-Gaschwitz ihre neuen Fahrzeuge vom Typ Mireo. Sie sollen zunächst auf einzelnen Verbindungen der Linien S5 und S5X eingesetzt werden.
Nach Angaben des Unternehmens beginnen die ersten Einsätze im regulären Fahrgastbetrieb zum kleinen Fahrplanwechsel am 14. Juni. Die neuen Züge sollen dann zunächst auf einzelnen Verbindungen zwischen Halle-Trotha und Zwickau verkehren. Zum Fahrplanwechsel im Dezember übernimmt die Länderbahn den Betrieb der S-Bahn-Linien S3, S5 und S5X von DB Regio.
Bei der Präsentationsfahrt waren zwei dreiteilige Mireo-Züge zu einer Doppeltraktion gekoppelt. Zusammen erreichten sie eine Länge von rund 140 Metern. Die neuen Fahrzeuge sollen vor allem auf den stark nachgefragten Verbindungen im Großraum Halle–Leipzig für mehr Platz sorgen.
Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (62, FDP) betonte die Bedeutung attraktiver Nahverkehrsangebote.
"Mobilität bedeutet Freiheit. Zur Freiheit gehört auch eine echte Auswahl des Verkehrsmittels", sagte die FDP-Politikerin. Der Einsatz der neuen Fahrzeuge sei ein Beispiel dafür und sorge vor allem für mehr Verlässlichkeit auf der Strecke.
Vorbereitungen für Betreiberwechsel laufen
Nach Angaben der Länderbahn laufen die Vorbereitungen für die Betriebsübernahme planmäßig. Seit dem Zuschlag im Jahr 2023 habe das Unternehmen den Großteil der benötigten 350 zusätzlichen Beschäftigten eingestellt.
Von insgesamt 41 bestellten Triebwagen seien inzwischen 23 ausgeliefert, zugelassen und abgenommen worden. Sie würden derzeit unter anderem für Ausbildungsfahrten genutzt.
Länderbahn-Geschäftsführer Stephan Naue sagte: "Trotz der vielen Aufgaben liegen wir bei den Vorbereitungen sehr gut im Plan."
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa