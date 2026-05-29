Mehr Platz für Pendler: Größere Züge zwischen Leipzig und Halle sollen entlasten

Halle (Saale) - Pendlerinnen und Pendler auf mehreren S-Bahn-Strecken zwischen Halle, Leipzig und Zwickau sollen ab Mitte Juni schrittweise von neuen und größeren Zügen profitieren.

So sieht die neue Bahn aus. © Hendrik Schmidt/dpa

Die Länderbahn präsentierte am Freitag bei einer Premierenfahrt zwischen Halle und Markkleeberg-Gaschwitz ihre neuen Fahrzeuge vom Typ Mireo. Sie sollen zunächst auf einzelnen Verbindungen der Linien S5 und S5X eingesetzt werden.

Nach Angaben des Unternehmens beginnen die ersten Einsätze im regulären Fahrgastbetrieb zum kleinen Fahrplanwechsel am 14. Juni. Die neuen Züge sollen dann zunächst auf einzelnen Verbindungen zwischen Halle-Trotha und Zwickau verkehren. Zum Fahrplanwechsel im Dezember übernimmt die Länderbahn den Betrieb der S-Bahn-Linien S3, S5 und S5X von DB Regio.

Bei der Präsentationsfahrt waren zwei dreiteilige Mireo-Züge zu einer Doppeltraktion gekoppelt. Zusammen erreichten sie eine Länge von rund 140 Metern. Die neuen Fahrzeuge sollen vor allem auf den stark nachgefragten Verbindungen im Großraum Halle–Leipzig für mehr Platz sorgen.

Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (62, FDP) betonte die Bedeutung attraktiver Nahverkehrsangebote.

"Mobilität bedeutet Freiheit. Zur Freiheit gehört auch eine echte Auswahl des Verkehrsmittels", sagte die FDP-Politikerin. Der Einsatz der neuen Fahrzeuge sei ein Beispiel dafür und sorge vor allem für mehr Verlässlichkeit auf der Strecke.