Abfall lockt Ratten an: Wie groß ist das Problem in Sachsens Großstädten?

Dresden/Leipzig/Chemnitz - Je mehr Abfall offen herumliegt, desto wohler fühlen sich Ratten. Die Nager finden in Städten leicht Nahrung und Unterschlupf, vor allem dort, wo Müll achtlos entsorgt oder Speisereste zugänglich sind. Wie ist die Lage in Sachsens Großstädten?

Sächsische Städte gehen unterschiedlich mit Rattenbefall um. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Während Chemnitz derzeit keinen Anlass zur Sorge sieht, beobachten Leipzig und Dresden die Situation und setzen auf unterschiedliche Strategien zur Prävention und Bekämpfung.



In Chemnitz hat die Stadt nach eigenen Angaben aktuell "kein Problem mit Ratten". Auch die Zahl der gemeldeten Fälle sei in den vergangenen Jahren stabil geblieben, besonders betroffene Stadtteile gebe es nicht.

Bürger können Sichtungen dennoch melden – etwa telefonisch oder über den städtischen Mängelmelder. In solchen Fällen werde der Ursache zeitnah nachgegangen, zum Beispiel bei illegalen Müllablagerungen.



In Leipzig hingegen gehören Ratten nach Angaben der Stadt "zum üblichen Stadtbild". Besonders in den Stadtteilen Paunsdorf und Grünau komme es regelmäßig zu erhöhten Fallzahlen.



Laut Stadtverwaltung bleibt die Zahl der Meldungen jedoch insgesamt konstant. Zuständig ist die Gefahrenabwehrbehörde, die Eigentümer befallener Grundstücke zur Bekämpfung verpflichtet. Wer der Aufforderung nicht nachkommt, muss mit ordnungsrechtlichen Maßnahmen rechnen.