Dachstuhl brennt lichterloh: 16 Menschen evakuiert, 100 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Oschatz - Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte es bereits lichterloh: Am Neujahrstag kam es in Oschatz zu einem umfangreichen Dachstuhlbrand.

Zur Löschung des Großbrandes waren rund 100 Einsatzkräfte vonnöten. © EHL Media/Dietmar Thomas

Am Donnerstagabend gegen 18 Uhr wurde das Feuer von Augenzeugen gemeldet, beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand.

Nach Angaben von Jörg Pringewald, Beigeordneter der Stadtverwaltung Oschatz, waren insgesamt 22 Feuerwehrfahrzeuge mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort.

Unterstützt wurden sie vom Rettungsdienst sowie Kräften zur Betreuung der betroffenen Anwohner. Aus mehreren Hauseingängen mussten insgesamt 16 Menschen evakuiert werden.

Zwei Personen wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Drei der Evakuierten konnten privat untergebracht werden, die übrigen wurden über Nacht in einer städtischen Turnhalle betreut.