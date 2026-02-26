Abgeordneter niedergeschlagen: Staatsanwalt stellt Ermittlungen ein

Riesa - Der Bundesparteitag der AfD am 11. Januar 2025 in Riesa war von starken Protesten begleitet. Um die zu dokumentieren, war auch der Linken -Abgeordnete Nam Duy Nguyen (29) vor Ort, wurde dabei von der Polizei niedergeschlagen. Nun hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt.

Während der Proteste am 11. Januar kam es zu etlichen Ausschreitungen. © SZ Photo/Thomas Vonier

"Es konnte nicht mit Sicherheit festgestellt werden, dass es tatsächlich zu einem gezielten Schlag eines Polizeibeamten gekommen ist", erklärt Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt (50).

"Nach dem Ermittlungsergebnis ist vielmehr nicht auszuschließen, dass ein Polizeibeamter im Rahmen einer Zwangsanwendung gegen einen anderen Demoteilnehmer vorging und es in der Folge zu einer Kollision zwischen diesem und dem Abgeordneten kam, wodurch Letzterer zu Boden stürzte."

Selbst wenn es zu einem Schlag gekommen wäre, sei der gerechtfertigt gewesen, da Nguyen sich in unmittelbarer Nähe eines aggressiven Demonstranten befunden habe.