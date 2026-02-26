Wird Sachsen zum "Überwachungsstaat"? Dresdner IT-Gruppe warnt vor neuem Polizeigesetz

Dresden - Eine IT-Gruppe aus Dresden läuft Sturm gegen die umstrittene Erneuerung des Sächsischen Polizeigesetzes und warnt vor einem Angriff auf die Demokratie sowie vor dem Ende der Unschuldsvermutung.

Mithilfe von ausgeweiteter Videoüberwachung soll die Polizei künftig mögliche Straftaten frühzeitig erkennen können. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

Nachdem der Gesetzentwurf vom Kabinett zu Wochenbeginn vorgestellt wurde, wird nun der Landtag darüber beraten, ob die sächsische Polizei im Zuge ihrer Arbeit künftig unter anderem auf modernste KI-Technik, ausgeweitete Videoüberwachung im öffentlichen Raum oder Elektroimpulsgeräte mit mannstoppender Wirkung (Taser) zurückgreifen darf.

Für den Chaos Computer Club Dresden (CCC oder auch C3D2) sei dieser Gesetzentwurf jedoch vielmehr mit einer "Blaupause für den Überwachungsstaat" gleichzusetzen, der an den Film "Minority Report" erinnere.

Zur Erinnerung: In dem Hollywood-Streifen aus dem Jahr 2002 jagt Tom Cruise (63) Verbrecher mithilfe von Künstlicher Intelligenz, bevor sie ihre geplante Straftat überhaupt begehen können.

In einer Mitteilung schrieb die Gruppe, die die Funktionsweise von IT-Systemen erforscht und sich dabei für die Achtung von Bürgerrechten einsetzt, am Donnerstag: "Wie auch in bekannten Dystopien wird dadurch die Unschuldsvermutung abgeschafft und soll durch ein allumfassendes System von Sensoren und Daten ersetzt werden, die automatisiert und algorithmisiert Verbrechen verhindern und potentielle Verbrecher*innen bestimmen sollen."

Damit kritisierte die Dresdner IT-Institution besonders die Einrichtung eines sogenannten "Pre-Crime"-Systems, welches mithilfe von erfassten Daten mögliche Straftaten vorhersagen soll - etwa das "Gotham"-Programm des Unternehmens "Palantir" und dessen umstrittenen Gründer Peter Thiel (58).