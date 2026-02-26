Comeback der Kurzstrecken-Flüge? Neues Werk in Sachsen will besonderes Flugzeug bauen

Leipzig/Halle - Inlandsflüge werden seltener, Tickets sind teuer, und aus Klimasicht steht die Kurzstrecke besonders in der Kritik. Trotzdem entsteht am Flughafen Leipzig/Halle ein Werk für ein neues Regionalflugzeug . Wie passt das zusammen - und was bedeutet das für die Region?

Nico Neumann (v.l.), Co-CEO Deutsche Aircraft, Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen, und Götz Ahmelmann, CEO der Mitteldeutsche Flughafen AG, stehen im April 2025 hinter dem Flugzeugmodell der D328 Eco nach der Grundsteinlegung für ein neues Flugzeugwerk auf dem Flughafen Leipzig/Halle. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Der klassische Kurzstreckenflug mit großen Jets sei für viele Airlines kaum noch rentabel. Zugleich hätten Bahn und Straße zuletzt an Zuverlässigkeit verloren.

Die Suche nach schnellen Verbindungen zwischen kleineren Städten sei deshalb "so hoch wie lange nicht mehr".

Genau auf diese Lücke zielt die D328eco, die vom deutschen Flugzeughersteller Deutsche Aircraft entwickelt wird und künftig in Leipzig gebaut werden soll.

Das Turbopropflugzeug - also ein propellergetriebenes Regionalflugzeug mit Turbinenantrieb - ist für rund 40 Passagiere ausgelegt und verbraucht auf kurzen Strecken deutlich weniger Treibstoff als größere Jets.

Heute würden auf solchen Routen oft zu große Maschinen eingesetzt, sagt Standortmanager Sebastian Böhnl von der Deutschen Aircraft. Kleinere Flugzeuge seien für diese Strecken deutlich wirtschaftlicher. "Der Bedarf an Regionalfliegern ist da."