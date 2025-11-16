Abschiebe-Drama um Nager aus Sachsen

Dresden/Kreba - Ein Teichwirt aus Kreba (Landkreis Görlitz ) hat seit Monaten Ärger mit zwei Biberfamilien, die immer wieder für Schäden sorgen. Jetzt bekommt er Unterstützung von Sachsen - die Landesdirektion (LDS) will die Nerv-Nager nach Frankreich "abschieben", alternativ direkt in die ewigen Jagdgründe schicken. Das treibt die Grüne Liga auf die Barrikaden.

Der Biber gilt in Europa als geschützte Art. Zwei Biberfamilien aus der Oberlausitz sollen jetzt nach Frankreich umziehen. © IMAGO/Oliver Willikonsky

"Die Schäden in der Teichgruppe sind erheblich. Die Gesamtsumme allein für die notwendigen Reparaturen seit 2019 beläuft sich auf mehr als 190.000 Euro", berichtet die Landesdirektion.

Wo eigentlich Karpfen und Co. gezüchtet werden, ist auch der Biber aktiv. Ein Dammbruch Anfang Juni dieses Jahres brachte das Fass nun zum Überlaufen.

Der Teichwirt stellte einen Antrag auf "Entnahme", also das Töten der Tiere. Die LDS stimmte jetzt zu - sie geht von zwei Biberfamilien aus, jeweils etwa vier bis sechs Tiere.

Für das Amt steht also fest: Die Problem-Biber müssen weg! "Ohne Eingriff müsste mit derartigen Schäden auch in Zukunft regelmäßig gerechnet werden", sagt die LDS. Allerdings sah die Behörde auch einen friedlichen Ausweg - Abschiebung.