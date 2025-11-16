Neue Blitzersäule ersetzt früheren Spitzenreiter in Mittelsachsen

Schlegel - Mit 13.326 erfassten Geschwindigkeitsverstößen im Jahr 2024 galt der Superblitzer an der B169 in Hainichen-Schlegel als Spitzenreiter in Mittelsachsen . Dann verschwand die Doppelblitzer-Anlage plötzlich, jetzt gibt es ein neues Gerät an der viel befahrenen Bundesstraße.

Wann der Blitzer in Betrieb genommen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. © EHL Media/Dietmar Thomas

Die moderne schwarze Blitzersäule steht nahe der Einfahrt zum Demmelhuber-Markt am Fußweg und wurde auf frisch gesetzten Betonplatten installiert.

Anwohnern zufolge wird derzeit noch nicht geblitzt. Jedenfalls sei kein sichtbarer Blitz zu sehen.

Am Sonntag waren die Arbeiten an der neuen Anlage noch im vollen Gange. Ab wann sie dann die Raser erwischt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Weitere Anpassungen an der Messstelle könnten jedoch in den kommenden Tagen noch erfolgen.