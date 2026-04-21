Abschuss in letzter Sekunde verhindert: So entging Ausbrecher-Kuh Arielle ihrem Todesurteil

Straßberg/Glashütte - Arielle stand schon auf der Abschussliste: Kaum ein halbes Jahr alt, büxte das renitente Rindvieh im vergangenen Oktober beim Einstallen aus einer Herde bei Straßberg im Harz aus. Nach monatelangem Überlebenskampf in verschneiter bajuwarischer Wildnis kam die Rettung für die Jungkuh in letzter Sekunde aus Sachsen .

Die ersten Schritte ins neue Leben: Conny Böttger (50) begleitet Arielle aus dem Transporter auf den Gnadenhof in Börnchen. © Norbert Neumann

Seit Januar beobachtete Mareike Drexler (23) den Überlebenskampf des Jungrindes mit einem Fernglas von ihrem Schlafzimmerfenster aus: "Mir hat imponiert, dass sie im Freien überlebt, und gleichzeitig hat es mich traurig gemacht, dass sie den Winter ohne Herde überstehen muss."

Der Impuls zu helfen war geboren.

Die 23-jährige Studentin kontaktierte bundesweit Lebens- und Gnadenhöfe, erhielt Rückmeldung vom Tierparadies MUHrielle nahe Glashütte.

Conny Böttger (50) erkannte die Notsituation: "Es ist ganz normal, dass eine ausgebüxte Kuh vom Besitzer zum Abschuss freigegeben wird. Dann muss man schnell handeln."

Zu groß sei die Gefahr durch frei laufende Kühe für den Straßenverkehr. Zudem sei eine "freiheitsliebende Kuh" ein Sicherheitsrisiko für die Milch-Industrie, konstatiert Böttger.