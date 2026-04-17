Absturzgefahr im Liebethaler Grund: Steinbrecher verzweifelt an brüchigem Fels

Pirna - Im Eingangsbereich des Klettergartens im Liebethaler Grund droht ein Felsbrocken abzustürzen. Der etwa zweieinhalb Kubikmeter große Stein konnte am Freitag nicht wie geplant herausgebrochen werden, wie Thomas Löwinger (72) von der beauftragten gleichnamigen Firma zu TAG24 sagte.

Der Klettergarten Liebethaler Grund sieht nicht nur malerisch aus - sondern liegt auch noch am Malerweg. © Thomas Türpe

"Er ist ein ziemlich fester Zahn, der zwar ein bisschen wackelt, aber nicht rauswill", so Löwinger weiter.

In gut zwölf Metern Höhe ragt er noch über eine steile Kletterwand. Tiefe Risse ziehen sich von außen gut sichtbar durch ihn. Mit fünf Mitarbeitern hatte der Steinbrecher am Freitag alles versucht, aber: Weder das Aufbohren, das Hebeln mit einem Schwerlastkissen oder auch die gute alte Brechstange halfen.

"Der ist verkeilt und hängt stabil in der Wand. Aber wenn Wasser reinläuft und es nochmal friert, könnte es ihn aus der Wand sprengen."

Nun wollen die Alpinen den Felsen mit Stahlseil und Winde herausziehen. Bis dahin bleibt die Fläche unterm Brocken großflächig gesperrt.