Alle bis auf eins: Sächsische Restaurants verteidigen ihre Michelin-Sterne

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Acht Restaurants in Sachsen haben ihren Michelin-Stern verteidigt. Das geht aus der neuen Ausgabe des Gourmet-Führers "Guide Michelin" hervor.

Von Birgit Zimmermann

Leipzig/Frankfurt am Main - Acht Restaurants in Sachsen haben ihren Michelin-Stern verteidigt. Das geht aus der neuen Ausgabe des Gourmet-Führers "Guide Michelin" hervor, der in Frankfurt am Main vorgestellt wurde. 

Die Auszeichnung wird jährlich neu vergeben.
Die Auszeichnung wird jährlich neu vergeben.  © picture alliance/dpa | Hannes P. Albert

Zu den mit einem Stern ausgezeichneten Restaurants gehören wie im Vorjahr "Frieda", "Stadtpfeiffer" und "Kuultivo" in Leipzig, "Heiderand", "Elements" und "Genuss-Atelier" in Dresden sowie das "St. Andreas" in Aue-Bad Schlema und das "Atelier Sanssouci" in der Villa Sorgenfrei in Radebeul.

Nicht mehr im "Guide Michelin" vertreten ist dagegen das "Juwel" im Hotel "Bei Schumann" in Schirgiswalde-Kirschau.

Die Betreiber hatten im vorigen Jahr eine kreative Pause eingelegt. Die begehrten Auszeichnungen gelten für jeweils ein Jahr.

Das "Kuultivo" im Leipziger Stadtteil Schleußig ist eines der ausgezeichneten Restaurants.
Das "Kuultivo" im Leipziger Stadtteil Schleußig ist eines der ausgezeichneten Restaurants.  © DPA
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Bundesweit 339 Gourmet-Restaurants

Insgesamt sind im neuen "Guide Michelin" bundesweit 339 Gourmet-Restaurants aufgeführt, darunter zwölf Drei-Sterne- sowie 48 Zwei-Sterne-Lokale. 279 Lokale erhielten einen Stern. Restaurants der Zwei- oder Drei-Sterne-Kategorie gibt es in Sachsen nicht.

Der "Guide Michelin" zählt neben dem "Gault&Millau" zu den international führenden Restaurantführern. Schon ein Stern gilt als hohe Auszeichnung. Drei Sterne stehen für "eine einzigartige Küche - eine Reise wert". 

Titelfoto: picture alliance/dpa | Hannes P. Albert

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