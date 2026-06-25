Alle bis auf eins: Sächsische Restaurants verteidigen ihre Michelin-Sterne

Leipzig/Frankfurt am Main - Acht Restaurants in Sachsen haben ihren Michelin-Stern verteidigt. Das geht aus der neuen Ausgabe des Gourmet-Führers "Guide Michelin" hervor, der in Frankfurt am Main vorgestellt wurde.

Die Auszeichnung wird jährlich neu vergeben. © picture alliance/dpa | Hannes P. Albert

Zu den mit einem Stern ausgezeichneten Restaurants gehören wie im Vorjahr "Frieda", "Stadtpfeiffer" und "Kuultivo" in Leipzig, "Heiderand", "Elements" und "Genuss-Atelier" in Dresden sowie das "St. Andreas" in Aue-Bad Schlema und das "Atelier Sanssouci" in der Villa Sorgenfrei in Radebeul.

Nicht mehr im "Guide Michelin" vertreten ist dagegen das "Juwel" im Hotel "Bei Schumann" in Schirgiswalde-Kirschau.

Die Betreiber hatten im vorigen Jahr eine kreative Pause eingelegt. Die begehrten Auszeichnungen gelten für jeweils ein Jahr.