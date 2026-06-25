Minister mahnt Rüstungsbetrieb zum Geldausgeben

Dresden/Görlitz - Nach dem beschlossenen Einstieg des Bundes beim französischen Panzerbauer KNDS fordert Sachsens Wirtschaftsminister jetzt Investitionen im Freistaat.

"Die Milliarden müssen auch hier ausgegeben werden", fordert Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (52, SPD). © Eric Münch

Wenn der Bund seine geplante Beteiligung an KNDS als industriepolitisches Signal verstehe, dann müsse dieses Signal auch im Freistaat ankommen, teilte Dirk Panter (52, SPD) mit.

"In Form von Investitionen, Forschung, Entwicklung und industrieller Wertschöpfung. Die Milliarden müssen auch hier ausgegeben werden", so der Wirtschaftsminister.

Deutschland und Frankreich hatten am Montag eine Vereinbarung zum Einstieg der Bundesregierung beim Rüstungskonzern KNDS bekannt gegeben. Die Bundesregierung strebe eine Beteiligung in Höhe von 40 Prozent an, bestätigte Regierungssprecher Stefan Kornelius (60).

Panter hatte bereits im vergangenen Jahr mit einem Thementag auf die Vielfalt der Rüstungsindustrie in Sachsen aufmerksam gemacht. KNDS verfügt bereits über ein Standbein im Freistaat.