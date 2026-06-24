"Angriff auf die Bürgerrechte": Sachsens neues Polizeigesetz fix

Dresden - Taser nein, Gesichtserkennung ja: Sachsen bekommt auf den letzten Drücker doch noch ein neues Polizeigesetz. Die Minderheitsregierung hat am Mittwoch im Landtag ihren Entwurf durchgedrückt. CDU und SPD mussten jedoch Zugeständnisse an das BSW machen.

Mittel zur Drohnenabwehr sind in dem neuen Gesetz berücksichtigt. (Symbolfoto) © imago/Sven Simon

Das neue Gesetz sieht unter anderem eine Drohnenabwehr, die automatisierte Datenanalyse mittels KI, die intelligente Videoüberwachung oder die Quellen-TKÜ vor, also das Abfangen digitaler Kommunikation direkt auf Handy oder Laptop.

Das BSW erreichte in den Verhandlungen mit CDU und SPD, dass der Einsatz von Bodycams in privaten Wohnungen nicht erlaubt ist. Außerdem bleiben Taser Sondereinsatzkommandos (SEK) vorbehalten.

Im alltäglichen Vollzugsdienst sind sie weiterhin nicht vorgesehen. Weitere Einschränkungen gab es auch bei der Gesichtserkennung.

Innenminister Armin Schuster (65, CDU) - aus seinem Ministerium stammt der Entwurf - zitierte zu dessen Bewertung Sonja Penzel (55), die Präsidentin des Landeskriminalamtes: "Die Polizei soll tun dürfen, was sie können soll."