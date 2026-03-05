Deswegen schlägt die Verbraucherzentrale Sachsen jetzt Alarm

Görlitz - Achtung in Ostsachsen : Die Verbraucherzentrale warnt derzeit eindringlich vor Inkasso-Karussellen im Zusammenhang mit dubiosen Nahrungsergänzungsmittel-Firmen. Produkte erhalten, die nicht bestellt wurden? Rechnungen im Briefkasten, obwohl kein Vertrag abgeschlossen wurde? Bloß nichts zahlen!

Achtung bei Nahrungsergänzungsmitteln der Unternehmen Naturnah und der 2N-Naturprodukte GmbH. (Symbolfoto) © dpa | Fernando Gutierrez-Juarez

Konkret geht es um Nahrungsergänzungsmittel der Unternehmen Naturnah und der 2N-Naturprodukte GmbH. Vor allem im Osten des Freistaats sollen sich aktuell Fälle häufen, bei denen Zahlungsaufforderungen für Verträge, die nie abgeschlossen wurden, ins Haus flattern. Oftmals seien ältere Menschen betroffen.

Wie die Verbraucherzentrale Sachsen am Mittwoch warnt, würde dann oft Tage später Post von Inkassounternehmen eintreffen, in der Geld für ein Jahresabo verlangt wird. Das Inkasso-Karussell beginnt, wenn man den Forderungen widerspricht - es folgen weitere Mahnungen und ein zweites Inkasso-Schreiben.

Vorsicht ist insbesondere vor einer besonders fiesen Falle geboten: Naturnah und die 2N-Naturprodukte GmbH bieten plötzlich Ratenzahlung an, wenn man die Pseudo-Rechnungen nicht begleicht. Die Beratungsstellenleiterin in Görlitz, Kamila Kempfert, warnt: "Wer darauf eingeht, riskiert, dass dies rechtlich als Schuldanerkenntnis gewertet wird."

Die Inkassounternehmen Quatripay GmbH und Media Finanz würden auch Druck aufbauen, indem zur ersten Zahlungsaufforderung auch noch Inkassogebühren obendrauf kommen - "ein typisches Inkasso-Karussell", so Kempfert.