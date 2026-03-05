Mega-Gewinn bei "Aktion Mensch": Sachse räumt Riesen-Summe ab

Zwickau - Eine Million Euro geht nach Sachsen ! Bei der Sonderverlosung der "Aktion Mensch" gewann ein Glückspilz aus dem Landkreis Zwickau die Mega-Gewinnsumme.

Ein Lotterieteilnehmer aus dem Landkreis Zwickau gewann eine Million Euro. (Symbolfoto) © 123rf/cobracz

Über 20.000 Gewinner gab es bei der Sonderverlosung. Darunter befand sich auch der Lotterieteilnehmer aus dem Landkreis Zwickau.

Der Mann kann sich nun über eine Million Euro freuen.

Bei der Verlosung am 4. März wurden insgesamt 24 Millionen Euro ausgeschüttet, zusätzlich zur wöchentlichen Ziehung.