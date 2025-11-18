ADAC warnt vor dieser Gefahr auf Sachsens Autobahnen

Dresden - Der ADAC warnt vor erheblichen Gefahren durch falsch parkende Lastwagen an Sachsens Autobahnen. Bei einer Untersuchung an 100 Rastanlagen bundesweit hätten an fast der Hälfte der Standorte Lkw in hochriskanten Bereichen wie Ein- und Ausfahrten oder auf dem Seitenstreifen geparkt, informierte der Verein.

Oft stehen Lkws in hochriskanten Autobahn-Bereichen wie Ein- und Ausfahrten. © Bernd Weißbrod/dpa

In Sachsen seien die Ergebnisse besonders gravierend.

An zwei Raststätten seien mehr als 50 Lastwagen falsch abgestellt gewesen: Auf der Raststätte Dresdner Tor Süd an der A4 wurden 54 Falschparker gezählt, an der Raststätte Muldental Süd auf der A14 sogar 61.

Auffällig sei, dass insbesondere die Raststätten innerhalb des Dreiecks Leipzig-Dresden-Chemnitz stark überfüllt waren, so der ADAC.

Den Angaben nach fehlen entlang der deutschen Autobahnen noch immer rund 20.000 Stellplätze für Lastwagen. Diese Zahl entspricht laut ADAC annähernd der Analyse von vor fünf Jahren.