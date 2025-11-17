Erhöhte Sicherheit bei sächsischem Weihnachtsmarkt: Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Grimma - Die Adventszeit steht vor der Tür - und seit Montag nun auch der neue diesjährige Weihnachtsbaum auf dem Grimmaer Marktplatz. Das Sicherheitskonzept für den Markt wurde unterdessen überarbeitet.

Der Grimmaer Weihnachtsmarkt steht in den Startlöchern. (Archivbild) © Stadt Grimma/Antje Blümel

Die rund 15 Meter hohe Tanne stammt aus Otterwisch im Landkreis Leipzig und wurde gegen 10 Uhr direkt vor dem Rathaus aufgestellt und verankert.

Damit ist der Startschuss für die Vorbereitungen auf den Start des Grimmaer Weihnachtsmarktes am 28. November gefallen. So richtig intensiv wird es dann ab Donnerstag, wenn der Aufbau der Buden und Dekorationen beginnen soll.

Neben der Investition in zusätzliche feierliche Beleuchtungselemente stand für die Stadt Grimma bei der Planung erstmals eine Erweiterung des bisherigen Sicherheitskonzeptes im Fokus. Unterstützt wurde die Stadtverwaltung dabei von Polizei, Ordnungsamt und Feuerwehr.

Demnach sollen etwa dreißig bunte Betonbarrieren aus Bad Lausick angeliefert werden, die dann am 26. November rund um den Weihnachtsmarkt aufgebaut werden und diesen schützen sollen.