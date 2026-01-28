Änderung in der Führungsreihe: BSW-Fraktion hat neuen Chef
Dresden - Die BSW-Fraktion im Sächsischen Landtag hat ihren Vorstand neu gewählt. Neuer Vorsitzender ist Ronny Kupke (49), der alle Stimmen auf sich vereinigen konnte, wie die Fraktion mitteilte.
Kupke ist bereits Chef der Landespartei. Vorgängerin Sabine Zimmermann (65) hatte ihr Mandat aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt (TAG24 berichtete).
Das Amt des Parlamentarischen Geschäftsführers nimmt ab sofort Jens Hentschel-Thöricht (47) wahr. Janina Pfau (42) und Ingolf Huhn (70) sind als stellvertretende Vorsitzende im Fraktionsvorstand.
Mit Jörg Scheibe (63) ist der Vorstand vollständig. Arbeitsschwerpunkte sollen weiter ein bezahlbares Leben, sichere Arbeitsplätze, ein funktionierender Staat und eine Politik bleiben, die Probleme löst, statt neue zu schaffen, hieß es.
Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa