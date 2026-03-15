Monatelange Sperrungen auf der Bahnstrecke nach Prag
Bad Schandau - Wer von Dresden nach Prag will, braucht jetzt starke Nerven. Wegen Bauarbeiten ist die wichtige Bahnstrecke in die tschechische Hauptstadt aktuell komplett dicht.
Die Deutsche Bahn hat seit Sonntag die Strecke zwischen Bad Schandau und Schöna vollständig gesperrt.
Bis nächsten Sonntag fahren dort täglich zwischen 9 und 17 Uhr keine Züge. Ab 23. März gilt ein neuer Bau-Rhythmus: Jeden Montag bis Dezember wird die Strecke von 9 bis 19 Uhr komplett gesperrt.
Grund für die Bauarbeiten ist die Sanierung des Hirschmühlenviadukts direkt an der deutsch-tschechischen Grenze. Außerdem verlegt die Bahn neue Kabel und beendet Arbeiten im Güterbahnhof Bad Schandau Ost.
Besonders betroffen ist die internationale Fernverkehrslinie Hamburg - Berlin - Dresden - Prag.
Auch im Regionalverkehr wird es kompliziert
Die Züge fahren während der Sperrzeiten nur noch zwischen Hamburg und Dresden sowie zwischen Děčín und Prag. Der Halt Bad Schandau fällt an diesen Tagen komplett weg.
Für Reisende richtet die Bahn Ersatzbusse zwischen Dresden und Ústí nad Labem ein. Dort gibt es Anschluss an Fernzüge Richtung Berlin oder Prag.
Auch im Regionalverkehr wird es kompliziert: Auf der S-Bahn-Linie S1 und der Regionalbahn U28 müssen Fahrgäste zwischen Bad Schandau, Schmilka und Děčín ebenfalls auf Busse umsteigen.
Titelfoto: Ceske drahy