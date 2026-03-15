Monatelange Sperrungen auf der Bahnstrecke nach Prag

Bad Schandau - Wer von Dresden nach Prag will, braucht jetzt starke Nerven. Wegen Bauarbeiten ist die wichtige Bahnstrecke in die tschechische Hauptstadt aktuell komplett dicht.

Sowohl Regional- als auch Fernverkehr sind von den Bauarbeiten betroffen. © Ceske drahy

Die Deutsche Bahn hat seit Sonntag die Strecke zwischen Bad Schandau und Schöna vollständig gesperrt.

Bis nächsten Sonntag fahren dort täglich zwischen 9 und 17 Uhr keine Züge. Ab 23. März gilt ein neuer Bau-Rhythmus: Jeden Montag bis Dezember wird die Strecke von 9 bis 19 Uhr komplett gesperrt.

Grund für die Bauarbeiten ist die Sanierung des Hirschmühlenviadukts direkt an der deutsch-tschechischen Grenze. Außerdem verlegt die Bahn neue Kabel und beendet Arbeiten im Güterbahnhof Bad Schandau Ost.

Besonders betroffen ist die internationale Fernverkehrslinie Hamburg - Berlin - Dresden - Prag.