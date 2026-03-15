Glücklicher Sachse (58) knackt Jackpot und räumt richtig ab

Grimma - Ein glücklicher Sachse hat gerade jeden Grund zum Jubeln. Sein "MEGA-Los" wurde bei der Hauptziehung der "Deutschen Fernsehlotterie" am Sonntag gezogen und er räumte eine hohe Geldsumme ab.

Das "MEGA-Los" verhalf dem 58-Jährigen zum Gewinn. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Der 58-jährige Gewinner kommt aus Grimma im Landkreis Leipzig. Das teilte die "Deutsche Fernsehlotterie" in einer Pressemitteilung mit.

Insgesamt hat er 325.000 Euro gewonnen.

Der Grimmaer Oberbürgermeister Tino Kießig gratulierte dem Gewinner und freute sich für ihn. "Man sieht, dass Grimma nicht nur eine schöne Stadt, sondern auch ein Glücksort ist", ließ er mitteilen.

Mit seinem Sieger-Los räumte der Gewinner nicht nur für sich selbst Geld ab, sondern unterstütze damit auch soziale Projekte für Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Menschen mit Behinderung oder schwerer Erkrankung, wohnungslose Menschen, Geflüchtete sowie Initiativen im Quartier.