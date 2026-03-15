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Glücklicher Sachse (58) knackt Jackpot und räumt richtig ab

Ein 58-Jähriger aus Grimma hatte Glück und gewann bei der "Deutschen Fernsehlotterie" mehr als 300.000 Euro.

Von Tamina Porada

Grimma - Ein glücklicher Sachse hat gerade jeden Grund zum Jubeln. Sein "MEGA-Los" wurde bei der Hauptziehung der "Deutschen Fernsehlotterie" am Sonntag gezogen und er räumte eine hohe Geldsumme ab.

Das "MEGA-Los" verhalf dem 58-Jährigen zum Gewinn. (Symbolbild)
Das "MEGA-Los" verhalf dem 58-Jährigen zum Gewinn. (Symbolbild)  © Monika Skolimowska/dpa

Der 58-jährige Gewinner kommt aus Grimma im Landkreis Leipzig. Das teilte die "Deutsche Fernsehlotterie" in einer Pressemitteilung mit.

Insgesamt hat er 325.000 Euro gewonnen.

Der Grimmaer Oberbürgermeister Tino Kießig gratulierte dem Gewinner und freute sich für ihn. "Man sieht, dass Grimma nicht nur eine schöne Stadt, sondern auch ein Glücksort ist", ließ er mitteilen.

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Sachsen Zuschauerin Laura rastet bei Zaubershow auf der Bühne aus: "Sowas Ekelhaftes"

Mit seinem Sieger-Los räumte der Gewinner nicht nur für sich selbst Geld ab, sondern unterstütze damit auch soziale Projekte für Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Menschen mit Behinderung oder schwerer Erkrankung, wohnungslose Menschen, Geflüchtete sowie Initiativen im Quartier.

Der Grimmaer Oberbürgermeister Tino Kießig bezeichnete seine Stadt als einen "Glücksort".
Der Grimmaer Oberbürgermeister Tino Kießig bezeichnete seine Stadt als einen "Glücksort".  © Hendrik Schmidt/dpa
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Wie die "Deutsche Fernsehlotterie" erklärte, wurden im vergangenen Jahr mehr als 400 Projekte in Deutschland mit insgesamt 70 Millionen Euro gefördert. 17 dieser Projekte kamen aus Sachsen.

Was der 58-jährige Glückspilz jetzt mit seinem gewonnenen Geld vorhat, ist nicht bekannt.

Titelfoto: Bildmontage:Monika Skolimowska/dpa; Hendrik Schmidt/dpa

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