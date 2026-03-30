AfD-Parteitag: Zuspruch für Sachsens-Chef Urban sinkt!

Löbau - Die AfD bestätigte am Samstag bei ihrem Landesparteitag in Löbau ihre Führungsriege - allerdings mit einem Dämpfer. AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla (50) forderte die Partei auf, ihr politisches Profil zu schärfen.

Jörg Urban (61) mahnte seine Partei zu Professionalität und Geschlossenheit. Der Diplomingenieur für Wasserbau führt seit Oktober 2017 die AfD-Fraktion im Landtag. © dpa/Sebastian Kahnert

Jörg Urban (61) bleibt zwei weitere Jahre AfD-Parteichef in Sachsen. Er wurde mit 76,5 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt.

Bei seiner letzten Wahl 2024 kam er auf gut 91 Prozent. Als Zweiter wurde Generalsekretär Jan Zwerg (60) in den Vorstand gewählt. Er bekam nur 66,1 Prozent der Stimmen.

"Das Ergebnis entspricht dem, was ich erwartet habe. Also, es ist in Ordnung, es ist ein stabiles Ergebnis", erklärte Urban danach. Zudem bekräftigte er seine Ambitionen, bei der Landtagswahl 2029 als Spitzenkandidat der AfD anzutreten. AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla wertete Urbans Abschneiden als "stabiles und respektables Ergebnis".

Jörg Urban rief die Parteimitglieder zu Professionalität und Geschlossenheit auf. Nur so könne man "in diesen stürmischen Zeiten" erfolgreich kämpfen.