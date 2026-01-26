 22.999

Riesiger Vorsprung: Nächster AfD-Politiker gewinnt Bürgermeisterwahl in Sachsen

Der AfD-Politiker André Barth hat die Bürgermeisterwahl in Altenberg im Osterzgebirge gewonnen.

Von Jörg Schurig, Andreas Hummel

Altenberg - Der AfD-Politiker André Barth (56) hat die Bürgermeisterwahl in Altenberg im Osterzgebirge gewonnen.

Laut vorläufigem Wahlergebnis hat André Barth (56, AfD) die Wahl am Sonntag klar gewonnen. Die zweitplatzierte Kandidatin kam auf 21,3 Prozent der Stimmen.
Laut vorläufigem Wahlergebnis hat André Barth (56, AfD) die Wahl am Sonntag klar gewonnen. Die zweitplatzierte Kandidatin kam auf 21,3 Prozent der Stimmen.  © Daniel Förster

Dem vorläufigen Ergebnis zufolge erhielt er 61,8 Prozent der Stimmen, wie die Stadtverwaltung im Internet informierte. Damit holte er schon im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit von mehr als 50 Prozent.

Barth hatte die Amtsgeschäfte zuvor schon kommissarisch geführt. Die Wahlbeteiligung lag am Sonntag bei 70,8 Prozent.

Die Bürgermeisterwahl in dem rund 7.500 Einwohner zählenden Wintersportort war erforderlich, nachdem Stadtoberhaupt Markus Wiesenberg (36, CDU) im Sommer 2025 das Handtuch geworfen hatte. Er gab sein Amt auf und machte eine Blockadehaltung im Stadtrat dafür verantwortlich. Daraufhin übernahm sein Stellvertreter Barth die Amtsgeschäfte.

Großeinsatz in Gewerbegebiet: Mitarbeiter nach Feuer in Metall-Firma verletzt
Sachsen Großeinsatz in Gewerbegebiet: Mitarbeiter nach Feuer in Metall-Firma verletzt

Barth war der einzige Kandidat, der für eine Partei angetreten ist. Die anderen vier Bewerber, darunter mit Johanna Franz (35) auch eine Frau, waren parteilos. Einer von ihnen trat für eine Wählervereinigung an.

Altenberg hat einen neuen Bürgermeister. (Archivbild)
Altenberg hat einen neuen Bürgermeister. (Archivbild)  © Robert Michael/dpa
Dein tägliches News-Update

Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.

In Sachsen stellt die AfD bereits in Großschirma mit Rolf Weigand (41) den Bürgermeister. Der parteilose Oberbürgermeister von Pirna, Tim Lochner (56), errang für die AfD den Chefsessel im Rathaus.

Titelfoto: Bildmontage: Robert Michael/dpa, Daniel Förster

Mehr zum Thema Sachsen: