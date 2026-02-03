Aggression, Gewalt, Todesdrohungen: Im Osten steigt die "Feindseligkeit" gegen Journalisten

Leipzig/Berlin - Die Organisation "Reporter ohne Grenzen" beklagt eine zunehmende Feindseligkeit gegenüber Journalisten und Journalistinnen im Osten Deutschlands.

Besonders im Osten Deutschlands sehen sich Journalisten und Journalistinnen oft Anfeindungen ausgesetzt. (Symbolbild) © Markus Scholz/dpa

Wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Bericht "Nahaufnahme: RSF-Report zur Lage der Pressefreiheit in Deutschland" hervorgeht, gab es im vergangenen Jahr insgesamt fünfzehn verifizierte Angriffe auf Pressevertreter in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Sachsen liegt den Angaben zufolge mit neun Vorfällen hinter Berlin an zweiter Stelle. Sachsen-Anhalt belegt mit fünf belegten Attacken Rang drei. In Thüringen gab es laut Bericht einen belegten Vorfall.

In Berlin gab es 20 dokumentierte Angriffe. Das erklärten die Autoren auch damit, dass in der Bundeshauptstadt zahlreiche Medienhäuser ansässig sind.

Für ihre Analyse hat die Organisation zudem weitere Studien ausgewertet: Demnach sind besonders Lokaljournalisten in Sachsen und Thüringen bei Recherchen im rechtsextremen Milieu "extremer Feindseligkeit" ausgesetzt. Nach einer Studie durch das "European Centre for Press and Media Freedom" und des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger berichteten zwei Drittel der Befragten "von körperlichen Angriffen, bis hin zu an die Privatadresse verschickten Gewalt- und Todesdrohungen".