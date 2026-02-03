Nach MDR-Absage: Radeburger Narren planen eigene Live-Übertragung

Radeburg - Karneval ohne Kamera? Nicht in Radeburg! Der MDR steigt aus, doch der Radeburger Carnevals-Club (RCC) lässt sich die Party nicht nehmen. Statt Absage heißt es jetzt: Livestream komplett in Eigenregie.

Auch dieses Jahr werden Tausende Narren nach Radeburg stürmen. © Daniel Wagner/dpa

Der Karnevalsumzug in Radeburg ist seit Jahrzehnten das bunte Highlight der fünften Jahreszeit. Doch Anfang des Jahres kam die Hiobsbotschaft: Der MDR überträgt den Umzug nicht live.

"Wir haben am 12. Januar davon erfahren, Begründung waren Budgetkürzungen", sagt Kai Drabe (46), Vorsitzender des RCC.

Für den Verein war schnell klar: Aufgeben ist keine Option. "Uns war es wichtig, dass die Menschen, die nicht nach Radeburg kommen können, trotzdem dabei sein können."

Immerhin ziehen rund 2500 Aktive durch die Straßen - und das sollte nicht einfach verpuffen. Geplant ist nun eine professionelle Live-Übertragung mit Moderation aus einem Studio, zwei festen Kameras, einer Drohne und zwei "rasenden Reportern", die live von der Strecke berichten und Interviews führen: "Das kostet uns rund 10.000 Euro zusätzlich. Deshalb hoffen wir auf Spenden."