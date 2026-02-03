Haben die Sachsen ihren Bierdurst verloren? Lage laut Brauerbund "dramatisch"

Dresden/Wiesbaden - In Sachsen ist der Absatz von Bier im vergangenen Jahr stärker geschrumpft als im Bundesdurchschnitt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind im vergangenen Jahr insgesamt rund 620 Millionen Liter im Freistaat abgesetzt worden. Das entspricht einem Rückgang um etwa 6,9 Prozent.

Bis zur Biergarten-Saison dauert es noch etwas. Vielleicht steigt dann auch wieder der Bierabsatz? (Symbolfoto) © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Bundesweit ist der Biermarkt um sechs Prozent geschrumpft - so stark wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Der Absatz lag demnach insgesamt bei 7,8 Milliarden Litern. Damit setzt sich der seit 1994 anhaltende Trend fort - damals lag der Absatz bei 11,5 Milliarden Litern.

"Ja, sagen wir so, es ist schon insgesamt auch für Sachsen dramatisch", sagte Steffen Dittmar, Präsident des Sächsischen Brauerbundes, der Deutschen Presse-Agentur in Dresden.

Aktuell sei Dittmar, der zugleich Geschäftsführer der Bergquell Brauerei in Löbau ist, keine Insolvenzgeschichte unter den rund 80 sächsischen Brauereien bekannt.

Die Branche habe ihre Hausaufgaben gemacht und an vielen Stellen modernisiert. Doch die Lage treffe vor allem die kleineren Privatbrauereien: "Es ist natürlich so, ein großes Unternehmen steckt natürlich Krisen leichter weg als ein kleines Unternehmen, weil das kleine Unternehmen ja meistens keine Puffer hat."