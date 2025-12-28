Alle Jahre wieder: Müllberge und hohe Kosten nach Silvester in Sachsen

Alle Jahre wieder: Welche Herausforderungen der Jahreswechsel für die sächsischen Städte mitbringt.

Von Daniel Josling

Sachsen - Tonnenweise Abfälle, beschädigte Papierkörbe und Angriffe auf die Polizei: Welche Herausforderungen der Jahreswechsel für Dresden, Leipzig und Chemnitz mit sich bringt.

Riesige Müllberge bleiben am Tag danach zurück. (Archivfoto) © Robert Michael/dpa Feuerwerk hinterlässt zum Jahreswechsel in Sachsens Städten nicht nur volle Notaufnahmen, sondern auch große Mengen Müll, Sachschäden und zusätzliche Einsätze für Polizei und Stadtreinigung. Allein in Dresden fallen rund um Neujahr voraussichtlich 50 bis 60 Tonnen Silvesterabfälle an, davon etwa 25 Tonnen im Innenstadtbereich, wie die Stadtreinigung mitteilte. In Leipzig wurde zum Jahreswechsel 2024/25 mit rund 270 Kubikmeter durch Feuerwerk verursachter Abfall ähnlich viel geräumt. Mehr als 40 Mitarbeitende der Dresdner Stadtreinigung verbrachten am vergangenen Neujahrstag Stunden damit, Straßen, Plätze und Brücken im Zentrum von Böllerresten, Raketenstielen und Glas zu befreien. Besonders problematisch seien Batteriefeuerwerke, die häufig mühsam per Hand eingesammelt werden müssten.

Hoher Preis für kurze Ekstase

Im Leipziger Osten wurde im vergangenen Jahr kräftig geballtert. (Archivfoto) © Sebastian Willnow/dpa Zum Jahreswechsel bleiben nicht nur Müllberge zurück – regelmäßig werden auch Papierkörbe, Abfallbehälter und Wertstoffcontainer beschädigt. In Dresden müssen jedes Jahr Papierkörbe ersetzt oder repariert werden - Kosten von mehr als 2000 Euro sind die Folge. Immer wieder werden auch Wertstoffcontainer beschädigt, deren Reparatur jeweils rund 1000 Euro kostet. Auch in Leipzig werden in den Wochen nach Silvester besonders viele Reparaturen an Papierkörben registriert. Allein die Kosten für die Entsorgung illegal abgelagerter Silvesterabfälle beliefen sich dort zuletzt auf rund 12.000 Euro, teilte die Stadtreinigung mit. In Chemnitz lassen sich die Müllmengen nur schätzen. Die Kosten für die Reinigung am 1. Januar liegen dort bei rund 8000 Euro - sofern kein Winterdienst erforderlich ist. Größere Schäden trafen zuletzt auch Spielplätze: Allein im vergangenen Jahr mussten rund 9500 Euro aus dem städtischen Haushalt für zerstörte Spielgeräte, Papierkörbe und einen Parkscheinautomaten aufgewendet werden. Sachsen Neue Schlüsseltechnologie für ein Quantum Sachsen Auch die Polizei ist zum Jahreswechsel besonders gefordert. Nach Angaben des sächsischen Innenministeriums wurden in den vergangenen drei Silvesternächten jeweils zwischen 16 und 20 Angriffe auf Einsatzkräfte registriert. Betroffen waren ausschließlich Polizeibeamtinnen und -beamte.

Selbe Debatte wie jedes Jahr: Böllerverbot?