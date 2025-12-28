Rückblick auf Januar bis April: Das waren die Schlagzeilen des Jahres in Sachsen

An dieser Stelle erinnern wir deshalb noch einmal an einige der Ereignisse, die von Januar bis April in Sachsen Schlagzeilen machten. Erinnert Ihr Euch noch?

Sachsen - Ein Jahr geht schnell vorüber, in wenigen Tagen ist 2025 schon wieder Geschichte - verrückt! Vieles von dem, was Sachsen in den letzten zwölf Monaten bewegt hat, haben viele von uns längst schon vergessen. An dieser Stelle erinnern wir deshalb noch einmal an einige der Ereignisse, die von Januar bis April Schlagzeilen machten. Erinnert Ihr Euch noch?

Böller-Tote

Sachsen - Gleich zwei Sachsen starben um den letzten Jahreswechsel herum durch das Hantieren mit Feuerwerk. In Oschatz hatte ein 45-Jähriger eine Großfeuerwerksbombe gezündet, die eigentlich nur Feuerwerksprofis vorbehalten ist. Er erlag später seinen Kopfverletzungen. Und in Hartha (Mittelsachsen) hatte ein 50-Jähriger auf dem Feld gegenüber von seinem Haus eine Kugelbombe gezündet - er starb noch vor Ort. Hoffentlich geht die Knallerei dieses Jahr ohne solche traurigen Vorfälle ab.



Nicht selten endet das Silvester-Feuerwerk tödlich: In Sachsen starben vergangenes Jahr zwei Männer. © Daniel Förster

Polizist getötet

Dresden - Ein Dresdner Oberkommissar († 32) wollte mit Kollegen zusammen am 7. Januar einen verdächtigen VW-Fahrer kontrollieren. Der haute ab, die Verfolgungsjagd führte bis an die Landesgrenze nach Lauchhammer (Brandenburg). Dort wollten die Beamten den Mann stellen, stiegen aus - doch der polnische Fahrer (damals 27) gab plötzlich Gas, überfuhr den 32-jährigen Familienvater. Im Januar wird der Fall vor dem Landgericht Cottbus verhandelt.



Einige Tage nach der tödlichen Verfolgungsjagd fand nicht nur in Dresden ein Trauermarsch für den Verstorbenen statt. © Robert Michael/dpa

Flaschenpost

Chemnitz - Im September 2021, mitten in der Corona-Zeit, hatte die Chemnitzerin Anja Malkrab auf der Überfahrt von der Insel Norderney nach Borkum zwei kleine Flaschen mit Briefchen in der Nordsee versenkt. Die Flaschenpost war längst in Vergessenheit geraten, als Anfang Januar 2025 Bilder einer dieser "Buddeln" in den sozialen Medien geteilt wurden. Denn eine der Flaschen war von einer Strandläuferin an Borkums Küste entdeckt worden. Die Frau nahm Kontakt zur Absenderin auf, man kam ins Gespräch, verstand sich gut. Sogar ein gegenseitiger Besuch wurde angedacht. Möglich, dass dann wieder ein Fläschchen geöffnet wird ...



Diese Flasche mit dem Brief wurde von Anja Malkrab vor mehr als drei Jahren verschickt. © Montage: privat

Kloster-Intrigen

Ostritz - Im Ostritzer Kloster St. Marienthal, direkt an der Grenze zu Polen, war es im Januar mit der Idylle vorbei. Wahrscheinlich aber schon vorher, denn Mutter Elisabeth, eine Endsechzigerin, teilte in einer Erklärung heftig aus - und schmiss hin. Die vielen "anonymen Briefe" hätten "trotz der offensichtlichen Verleumdungen fruchtbaren Boden gefunden", war in der aktuellen Klosterbroschüre zu lesen. Der Kloster-Zoff scheint kein Einzelfall zu sein: Erst im Juli 2023 hatten in Bautzen die "Klarissen von der Ewigen Anbetung" wegen unlösbarer Konflikte ihre Auflösung erklärt.



Mutter Elisabeth Vaterodt hielt es in ihrem Kloster nicht mehr aus. © Nils Holgerson/dpa

Luftiges Manöver

Lausitz - Rund 1200 Soldaten hielten in der zweiten Januarhälfte ein Manöver in der Lausitz ab. Dabei wurde auch das Zusammenspiel zwischen Luftwaffe und Bodentruppe geübt. Auch Kampfflugzeuge wie Eurofighter oder Tornado gehörten zu dem kriegerischen Szenario dazu. Seit dem Krieg in der Ukraine sind Militärflugzeuge und -hubschrauber längst wieder häufiger am Himmel über Sachsen zu sehen.



Tornado-Kampfflugzeug waren im Januar über Sachsen zu sehen. © picture alliance/dpa

Rolex und hopp!

Dresden - Drei Einbrecher standen im Februar in Dresden vor Gericht, weil sie einen Lommatzscher malträtiert und ausgeraubt hatten. Als Handwerker getarnt hatten sie sich Zutritt verschafft, dann Schmuck und Uhren eingeheimst. Beim Prozess kam heraus: Einer der Täter hat wohl eine echte Rolex für eine billige Kopie gehalten, sie in den Müll geworfen. Eher für seine brutale Tat als für diese Dummheit bekam er schließlich vier Jahre Knast aufgebrummt.



Kevin G. warf eine Rolex in den Müll, hielt sie für eine Fälschung. Für seine Brutalität wanderte er ins Gefängnis. © Peter Schulze

Bärlauch-Mafia

Leipzig - Im Frühjahr ist der Leipziger Auwald besonders schön. Leider auch für kriminelle Banden, die sich dann gern über die dortigen Bärlauchbestände hermachen. In diesem trieben sie es besonders dreist, buddelten gleich mal die ganzen Knollen der essbaren Pflanze aus. Drei dieser "Wilderer" fielen im Februar zufällig einer Polizeistreife in Nordsachsen auf, weil ihr Scheinwerfer blendete. Sie vermuteten, dass die jungen Russen ihre Beute im Leipziger Wald gemacht hatten, informierten die dortigen Kollegen. Volltreffer: Drei weitere Mitglieder der Bärlauch-Bande wurden noch auf frischer Tat ertappt.



Im großen Stil wollten mehrere Männer Bärlauch klauen. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Panzer statt Waggons

Görlitz - Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wurden in Görlitz Eisenbahnwaggons gebaut. Im Februar wurde verkündet, dass damit bald Schluss ist. Die Produktion läuft in wenigen Monaten aus, stattdessen übernimmt der deutsch-französische Rüstungskonzern KNDS das Görlitzer Werk. Künftig sollen hier Baugruppen für den Kampfpanzer Leopard 2 und den Schützenpanzer Puma gefertigt werden. Dazu Module für verschiedene Varianten des Radpanzers Boxer. "Die Produktion in Görlitz bedeutet mehr Sicherheit für Deutschland", verkündete damals Noch-Bundeskanzler Olaf Scholz (67, SPD). Trotz der Sicherung von Arbeitsplätzen gibt es nicht wenige Görlitzer, die diese Entwicklung aber auch kritisch sehen.



Kampfpanzer sollen die Zukunft sein in Görlitz. (Symbolbild) © Kay Nietfeld/dpa

Teuflisch gut!

Leipzig - Kaum zu glauben, aber Sachsens berühmtestes Gasthaus, "Auerbachs Keller", wurde in diesem Jahr 500 Jahre alt. Besonders die Erwähnung in Goethes Faust sorgt auch weiterhin für einen steten Zustrom an Besuchern. Die erleben oft auch den "teuflischen" Mephisto alias Hartmut Müller (70), der diese Rolle bei Auftritten im Gasthaus auch schon seit 30 Jahren verkörpert. Im Februar haben wir mal den sympathischen Menschen hinter den Teufelshörnern gezeigt. Ein paar Jahre will Müller seine Paraderolle zum Vergnügen der Restaurantbesucher noch weiter spielen.



Seit 30 Jahren verkörpert Hartmut Müller (70) den Mephisto in Auerbachs Keller. © Ralf Seegers

Eier-Engpass

Sachsen - Ausgerechnet kurz vorm Osterfest zeichnete sich in Sachsen ein Engpass bei der Eierversorgung ab. Hintergrund: In Polen, aber auch in den USA, wütete die Vogelpest, weshalb auch hierzulande mancher Hühnerhalter seine Eier exportierte. Am Ende fand Ostern doch statt, meist wohl auch mit bunten Eiern auf dem Frühstückstisch. Merke: Es wird alles nicht so heiß ausgelöffelt, wie es vorher (weich oder hart) gekocht wurde.



Glück gehabt: Die Hühner haben ihr Bestes gegeben, Sachsen hatte an Ostern doch genug Eier. © Eric Münch

Flotter Minister

Krauschwitz - Als Kultusminister ist Conrad Clemens (42, CDU) oberster Dienstherr der sächsischen Lehrer. Auch den Schülern gegenüber sollte er natürlich Vorbild sein. Umso peinlicher dürfte es dem Politiker gewesen sein, dass ihn im März eine alte Temposünde aus dem Jahr 2023 wieder einholte. Damals war Clemens mit 80 km/h erwischt worden, wo nur Tempo 30 erlaubt war - autsch!



Raserei wurde Kultusminister Conrad Clemens (42, CDU) zum Verhängnis. © Sebastian Kahnert/dpa

Affen-Virus

Leipzig - Nach dem Tod zweier Flachlandgorillas binnen zehn Tagen herrschte Anfang April im Leipziger Zoo Angst vor einem gefährlichen Erreger, der weitere Menschenaffen befallen könnte. Zur Rettung des Bestandes zog der Tierpark Experten aus anderen europäischen Zoos zurate. Wochen später hatte sich dann nach diversen Untersuchungen ein schon früh gehegter Verdacht bestätigt: Das Gorilla-Sterben wurde durch E.coli-Bakterien im Darm ausgelöst. Die verbliebenen vier Gorillas im "Pongoland" waren da schon wieder wohlauf.

Gorilladame Kibara, hier 2018 mit einem ihrer Jungen, ist im April mit 21 Jahren gestorben. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/ZB

Höhlen-Drama

Rosenthal-Bielatal - Das ging gerade noch mal gut! Eine Höhlenerkundung zweier Dresdner im Bielatal (Sächsische Schweiz) endete Mitte April mit der glücklichen Bergung eines völlig entkräfteten Abenteurers. Die abenteuerlustigen Kletterer, beide Anfang vierzig, waren gegen Mittag in die 40 Meter tiefe Johannes-Ruscher-Höhle eingestiegen.



Großes Glück hatten zwei Kletterer in der Johannes-Ruscher-Höhle. © Marko Förster