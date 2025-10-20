 1.353

Attacke auf Eliteschule: Einschusslöcher und Hass-Aufkleber entdeckt

Unbekannte haben am Wochenende an einem Sportgymnasium in Altenberg randaliert - die Polizei ermittelt.

Von Isabel Klemt

Altenberg - Unbekannte haben am Wochenende an einem Sportgymnasium in Altenberg randaliert - die Polizei ermittelt.

Der Schulleiter der Eliteschule entdeckte den Schaden und informierte die Polizei.
Der Schulleiter der Eliteschule entdeckte den Schaden und informierte die Polizei.

Wie die Polizei Dresden mitteilte, wurde am Sonntag die Eingangstür des Glückauf-Gymnasiums am Schellerhauer Weg 10 in Altenberg beschädigt.

Im Glas wurden mehrere Löcher festgestellt, zudem fanden sich verschiedene Aufkleber mit provokativen Sprüchen wie "#REMIGRATION", "DEUTSCHLAND IMMER ZUERST", "FCK GRÜNE", "FCK ANTIFA", "MAKE GERMANY GREAT AGAIN" sowie "Braun ist bunt genug".

Auch das Symbol der Schwarzen Sonne wurde vom Schulleiter der Eliteschule entdeckt, der daraufhin die Polizei informierte.

Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Beamten davon aus, dass die Löcher im Glas durch Schüsse aus einem Luftdruckgewehr verursacht wurden.

Die beschädigte Glastür wies mehrere Löcher auf, außerdem fanden sich dort Aufkleber mit teils provokativen Botschaften.
Die beschädigte Glastür wies mehrere Löcher auf, außerdem fanden sich dort Aufkleber mit teils provokativen Botschaften.  © Bildmontage: Marko Förster
Am Sonntag musste die Polizei zum Sportgymnasium in Altenberg ausrücken.
Am Sonntag musste die Polizei zum Sportgymnasium in Altenberg ausrücken.  © Marko Förster

Am Tatort wurden entsprechende Metallkugeln sichergestellt. Die Aufkleber konnten bereits ohne Rückstände entfernt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

