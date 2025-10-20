Attacke auf Eliteschule: Einschusslöcher und Hass-Aufkleber entdeckt

Altenberg - Unbekannte haben am Wochenende an einem Sportgymnasium in Altenberg randaliert - die Polizei ermittelt.

Der Schulleiter der Eliteschule entdeckte den Schaden und informierte die Polizei. © Marko Förster

Wie die Polizei Dresden mitteilte, wurde am Sonntag die Eingangstür des Glückauf-Gymnasiums am Schellerhauer Weg 10 in Altenberg beschädigt.

Im Glas wurden mehrere Löcher festgestellt, zudem fanden sich verschiedene Aufkleber mit provokativen Sprüchen wie "#REMIGRATION", "DEUTSCHLAND IMMER ZUERST", "FCK GRÜNE", "FCK ANTIFA", "MAKE GERMANY GREAT AGAIN" sowie "Braun ist bunt genug".

Auch das Symbol der Schwarzen Sonne wurde vom Schulleiter der Eliteschule entdeckt, der daraufhin die Polizei informierte.

Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Beamten davon aus, dass die Löcher im Glas durch Schüsse aus einem Luftdruckgewehr verursacht wurden.