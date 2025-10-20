Wie sicher sind unsere Daten? Sachsen zieht ernüchternde Bilanz

Dresden - In Sachsens Behörden und Unternehmen hat es in diesem Jahr schon Hunderte Datenschutz-Pannen gegeben. Das geht aus der vorläufigen Bilanz der sächsischen Datenschutzbeauftragten Dr. Juliane Hundert (48) hervor.

Wacht in Sachsen über den Datenschutz: Dr. Juliane Hundert (48, Grüne). © DPA

In den ersten drei Quartalen wurden der Behörde bereits rund 750 Vorfälle mitgeteilt. Zu den häufigsten Pannen gehörten laut Hundert Fehlversendungen, offene E-Mail-Verteiler und das Abhandenkommen von Datenträgern durch Einbruch oder Diebstahl.

In etwa jedem zehnten Fall wurden personenbezogene Daten durch Cyberkriminalität abgegriffen.

Im gesamten letzten Jahr belief sich die Zahl der Datenschutzverstöße auf etwa Tausend Fälle und markierte einen Höchststand. Die aktuelle Quartalszahl entspricht laut Hundert dem Niveau des Vorjahres.

"Hinter den Zahlen stehen zumeist menschliches Versagen, organisatorische Mängel oder technische Schwachstellen", erklärt die Datenschutzbeauftragte.