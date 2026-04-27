Am Muttertag erklingt "Peter und der Wolf" - mit Tom Pauls als Erzähler

Dresden/Pirna - Die Mitglieder der Orchesterakademie der Sächsischen Staatskapelle Dresden (Giuseppe-Sinopoli-Akademie) bekommen am Muttertag eine besondere Gelegenheit, sich zu präsentieren, zudem an ungewöhnlichem Ort - im Tom Pauls Theater in Pirna.

Die Akademisten der Giuseppe-Sinopoli-Akademie in der Semperoper. © Oliver Killig

Ein zweiteiliges Programm, das vor der Pause allein von den Akademisten bestritten wird - auf dem Programm stehen Werke von Maurice Ravel ("Introduction und Allegro") und Ludwig van Beethoven ("Streichquartett D-Dur").

Im Mittelpunkt des zweiten Konzertteils steht das bekannte Musikmärchen "Peter und der Wolf" von Sergej Prokofjew, das in einer besonderen Fassung für Holzbläserquintett erklingt.

Als Erzähler gestaltet Hausherr Tom Pauls (67) die Aufführung. Pauls gehört zu den Kuratoren der Orchesterakademie, zu seinen Aufgaben zählen Förderung des Orchesternachwuchses und künstlerische Zusammenarbeit.

"Peter und der Wolf" erzählt die Geschichte eines Jungen, Peter, der mit seinem Großvater am Waldrand lebt.

Dort trifft er tierische Freunde - eine Ente, einen Vogel und eine etwas träge Katze. Dann wird’s spannend: Ein Wolf taucht auf. Die Ente hat Pech und wird gefressen, während die anderen Tiere sich retten.