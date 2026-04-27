Abgerissene Bröckel-Brücke in Sachsen: So will Landkreis schnell für Ersatz sorgen

Mittelherwigsdorf - Seit Anfang September fehlt in Mittelherwigsdorf die Bahnbrücke. Wegen akuter Einsturzgefahr musste das Bröckel-Bauwerk abgerissen werden. Nun will der Landkreis Görlitz für schnellen Ersatz sorgen.

Im Herbst vergangenen Jahres wurde die Bröckel-Brücke in Mittelherwigsdorf dem Erdboden gleichgemacht. Das zuständige Landratsamt plant nun einen schnellen Ersatzneubau. © Rafael Sampedro/foto-sampedro.de

Noch in diesem Jahr soll eine neue Querung der Zugstrecke stehen, wie Landrat Stephan Meyer (44, CDU) gegenüber dem MDR erklärte. Das Geld dafür solle aus dem Sachsenfonds stammen.

Dem Politiker zufolge geht sein Amt jetzt bei der Planung bis zur Zusage der finanziellen Mittel in Vorleistung.

Ziel soll es sein, dass im Sommer der Baustart für die neue Brücke erfolgt. Im Winter könnten dann schon die ersten Fahrzeuge darüber rollen.

Laut Meyer ist dies auch für den Busverkehr und die Rettungskräfte wichtig.