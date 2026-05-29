"bunt statt blau": Leipziger Schülerin gewinnt landesweiten Plakatwettbewerb

Leipzig - Die Leipziger Schülerin Maja Klemm (17) konnte sich beim Plakatwettbewerb "bunt statt blau" gegen rund 200 sächsische Mitbewerber durchsetzen.

Landessiegerin Maja Klemm (17) mit ihrem Werk. © DAK-Gesundheit

Die Plakat-Kampagne der DAK Krankenkasse soll als Präventionsaktion gegen Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen dienen. Bundesweit haben mehr als 6000 Schülerinnen und Schüler teilgenommen, aus jedem Bundesland hat die Jury dann einen Sieger oder eine Siegerin bestimmt.

Majas Werk zeigt ein in eine Alkoholflasche eingesperrtes Mädchen, deren Ketten sich langsam lösen. "Das soll für die Hoffnung stehen, dass es immer einen Ausweg gibt und man nie aufgeben darf", erklärt die 17-jährige Schülerin der Oberschule Höltystraße ihr Konzept.

Die schwarzen Gestalten auf dem Plakat sollen Gruppenzwang, negative Gedanken und mentale Probleme symbolisieren - und den "Druck der Gesellschaft und wie schnell Jugendliche mit Problemen abgestempelt werden", so Maja weiter.

Mit ihrem Bild sicherte sie sich den sächsischen Hauptpreis von 300 Euro.