An diesen Tagen wollen 2026 alle heiraten

Chemnitz - Sommer, Schnapszahlen und Samstage: in Sachsens Standesämtern zeichnen sich schon Engpässe für Hochzeiten 2026 ab. Wer noch an besonders beliebten Daten heiraten möchte, sollte schnell reservieren, sonst sind die Wunschtermine vergeben.

Schnapszahl zieht: Für den 6. Juni gibt es im Standesamt Chemnitz keine freien Termine mehr. © Sven Gleisberg

"Bereits jetzt stellt das Standesamt der Stadt Chemnitz eine gesteigerte Nachfrage an besonderen Tagen des neuen Jahres fest", heißt es aus dem Rathaus. "Die angebotenen Termine am 6. Juni 2026 sind bereits vollständig ausgebucht."

Nur noch wenige Lücken gäbe es zudem am 20. und am 26. Juni.



In anderen sächsischen Städten sieht es ähnlich aus: Auch in Plauen stehen der 6. und 26. Juni hoch im Kurs.

"Für diese beiden Tage sind auch bei uns bereits insgesamt neun Eheschließungen vorgemerkt", so eine Stadt-Sprecherin von Aue-Bad Schlema.