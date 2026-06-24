Trotz Hitze und Niedrigwasser: Dieser sächsische Fluss wird fit für Hochwasser gemacht

Bobritzsch - Auch wenn es bei der aktuellen Hitze und Niedrigwasser (Bobritzsch, Pegel Krummenhennersdorf neun Zentimeter) schwerfällt, an mögliche Hochwassergefahren zu denken, kümmert sich die Landestalsperrenverwaltung um genau solche Situationen beziehungsweise wie man sie verhindern kann. Diese Woche erst wurde ein Hochwasserschutzprojekt in Mittelsachsen abgeschlossen.

An der Bobritzsch wurden nicht nur Ablagerungen und Aufwuchs entfernt, sondern auch Strömungslenker eingebaut. (Symbolfoto) © 123RF/ tspider

Rund zwei Wochen wurde im Bobritzscher Ortsteil Naundorf (östlich von Freiberg) am gleichnamigen Fluss Bobritzsch gearbeitet. Durch ein neues Flussprofil soll nicht nur der Hochwasserschutz verbessert werden, sondern auch die Gewässerstruktur.

Das Problem war nämlich, dass der Fließquerschnitt des Flusses durch Bewuchs und Ablagerungen eingeschränkt war.

"Durch die Beräumung hat der Fluss bei Hochwasser nun wieder mehr Raum", so eine Sprecherin der Landestalsperrenverwaltung.

Um den Wasserabfluss zu verbessern, wurden rund 300 Kubikmeter Bodensatz (Sedimente) und Aufwuchs aus dem Zulauf sowie aus dem Fluss entfernt. Außerdem wurden Korrekturen sowie Ergänzungen an bereits vorhandenen Strömungslenkern (Buhnen) vorgenommen.

Es wurde aber nicht nur an den vorhandenen Buhnen gearbeitet, sondern auch zwei neue Buhnen-Varianten oberhalb der B173-Brücke eingebaut. Die eine Variante ist dafür da, die Strömung entgegen der Fließrichtung zu lenken, die andere, eine sogenannte Trichterbuhne, soll dagegen helfen, eine Niedrigwasserrinne zu schaffen. Damit soll es weniger Ablagerungen bei Niedrigwasser geben. Bisher mussten diese alle drei Jahre aus dem Gewässer entfernt werden.