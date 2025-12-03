Diese Songs hören die Sachsen: Eine Band überrascht

Dresden - Was die Nutzer bei Spotify besonders häufig abrufen, hat der Streaming-Riese nun bekannt gegeben. In Sachsen läuft Rap, Pop und Metal – besonders eine Band auf der Liste könnte zu Diskussionen führen.

Taylor Swift landet bei den Sachsen in diesem Jahr auf Platz 3. © Darryl Dyck/The Canadian Press via AP/dpa

Vor allem Musik des Berliner Rappers Pashanim und von der US-Nu-Metal-Band Linkin Park laufen bei den Nutzern von Spotify in Sachsen rauf und runter.

Die Künstler verzeichneten im Freistaat die meisten Streams auf der Plattform des Musikanbieters, wie das Unternehmen mitteilte. Auf Platz drei landete Popstar Taylor Swift aus den USA.

Erwähnenswert: Auf Platz acht der Liste der am häufigsten gestreamten Künstler in Sachsen finden sich die Böhsen Onkelz. In keinem anderen Bundesland taucht die Gruppe in den Listen unter den ersten zehn Plätzen auf. Die deutsche Rockband hat sich inzwischen von rechtsextremen Texten ihrer Lieder aus der Vergangenheit distanziert.

Besonders häufig spielten die Nutzer in Sachsen "Tau mich auf" des Indie-Pop-Sängers Zartmann ab, gefolgt von Alex Warrens "Ordinary". Der am dritthäufigsten gestreamte Song war demnach "Wackelkontakt" vom bayrischen Sänger Oimara.

Das Phänomen "KPop Demon Hunters" ging auch an Sachsen nicht vorbei: Der Soundtrack zum erfolgreichen Musical-Animationsfilm des Streamingdiensts Netflix war das meistgestreamte Album. An zweiter Stelle kam "From Zero" von Linkin Park und dann "Ich lieb mich, ich lieb mich nicht" der Musikerin Nina Chuba.